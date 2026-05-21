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अविमुक्तेश्वरानंद बोले; सनातन धर्म को बचाना है तो गाय, वेद और ब्राह्मण की रक्षा जरूरी

सुलतानपुर: ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ, वेद और ब्राह्मण की रक्षा आवश्यक है. वर्तमान समय में गौ सेवा के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है, जबकि गौ माता की सुरक्षा के लिए कठोर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं. दरअसल, गौ रक्षार्थ निकाली जा रही गविष्ठि यात्रा के तहत बुधवार को अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कुड़वार स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे. मंदिर परिसर में सनातन धर्मावलंबियों ने उनका स्वागत करते हुए चरण पादुका पूजन किया.

इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ, वेद और ब्राह्मण की रक्षा आवश्यक है. वर्तमान समय में गौ सेवा के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है, जबकि गौ माता की सुरक्षा के लिए कठोर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर वह पिछले करीब डेढ़ माह से यात्रा कर रहे हैं, जिसका समापन 24 जुलाई को लखनऊ में होगा. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदुओं का परम कर्तव्य गौ माता की रक्षा करना है. राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में पहुंचने के बाद वही सरकारें बूचड़खानों को लाइसेंस दे रही हैं. ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो गौ, ब्राह्मण और वेद का सम्मान करे.