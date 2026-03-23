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RSS पर 10 लाख हिंदू लड़कियों का निकाह कराने का आरोप; अविमुक्तेश्वरानंद के बयान का संघ प्रचारक ने किया खंडन

RSS प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का उनका नाम लेकर दिया गया बयान पूर्णतया असत्य, भ्रामक और अपमानजनक है.

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शंकराचार्य से सामाजिक जीवन में शुचिता बनाए रखने का अनुरोध किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. सोशल मीडिया पर सामने आये एक वीडियो में शंकराचार्य ने दावा किया था कि एक एयरपोर्ट लाउंज में उनकी मुलाकात इंद्रेश कुमार से हुई थी. इस बयान को लेकर RSS प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का उनका नाम लेकर दिया गया बयान पूर्णतया असत्य, भ्रामक और अपमानजनक है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार, बातचीत के दौरान इंद्रेश कुमार ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से लगभग 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम परिवारों में कराई गई है. शंकराचार्य ने इस खुलासे को हिंदू समाज के साथ विश्वासघात और आरएसएस का 'डबल गेम' करार दिया है.

RSS प्रचारक इंद्रेश कुमार ने किया खंडन (Video Credit: ETV Bharat)

राजनीतिक गलियारों में नई बहस: शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि एक तरफ संघ और उससे जुड़े संगठन 'लव जिहाद' के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के विवाहों को बढ़ावा देना संदेहास्पद है. उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो इंद्रेश कुमार ने कथित रूप से तर्क दिया कि "हमारे घरों की लड़कियां उनके घर जाकर उन्हें बदल देंगी." स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे हिंदू धर्म की परंपराओं के विरुद्ध बताया और पूछा कि यदि बाहरी दुनिया में लव जिहाद का विरोध किया जाता है, तो संगठन के भीतर यह क्या चल रहा है. उनके इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है और लोग स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं.

इंद्रेश कुमार ने किया खंडन: आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हुए इन्हें असत्य, भ्रामक और अपमानजनक बताया है. उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि संतों और संन्यासियों की परंपरा देश के लिए श्रद्धा का विषय है और संघ सभी संतों का हृदय से सम्मान करता है. इंद्रेश कुमार ने जोर देकर कहा कि किसी प्रतिष्ठित संत के मुख से ऐसे मिथ्यावचन शोभा नहीं देते और यह समाज में गलत धारणा फैलाने का प्रयास है. उन्होंने शंकराचार्य से सामाजिक जीवन में शुचिता बनाए रखने का अनुरोध करते हुए अपने विवादित बयान को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

चर्चा का विषय बना बयान: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना है, न कि इस तरह की शादियों का आयोजन कराना. इस विवाद ने हिंदू संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का माहौल गरमा दिया है, जहां कुछ लोग शंकराचार्य के दावे का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे निराधार बता रहे हैं. फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से बयानों का दौर जारी है और हिंदू समाज इस संवेदनशील मुद्दे पर गहरी नजर बनाए हुए है. सार्वजनिक मंचों पर इस मामले की सच्चाई जानने की उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि यह सीधे तौर पर सामाजिक ताने-बाने से जुड़ा विषय है.

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