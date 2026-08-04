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मध्य प्रदेश की सभी हवाई पट्टियां होंगी सुरक्षित, एविएशन डिपार्टमेंट कराएगा सिक्योरिटी ऑडिट

विमानन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के प्रशासन और एयपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिखकर हवाई पट्टियों के सुरक्षा के लिहाज से मांगी जानकारी. संवाददाता बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में अब रीवा सीधे कोलकाता और भोपाल से हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है. भोपाल से कोलकाता और रीवा के लिए 72 सीटर विमान सेवा की 9 अगस्त से शुरूआत होने जा रही है. उधर अब विमानन विभाग प्रदेश भर की हवाई पट्टियों का सिक्योरिटी ऑडिट कराने जा रहा है. विभाग ने इस संबंध में जिला प्रशासन और एयपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिखा है और हवाई पट्टियों के सुरक्षा के लिहाज से पूरी जानकारी मांगी है. प्रदेश में 52 में से 31 जिलों में विमानतल और हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं.

महाराष्ट्र की घटना के बाद लिया निर्णय

मध्य प्रदेश विमानन विभाग यह सिक्योरिटी ऑडिट महाराष्ट्र के बारामती में हुए हवाई हादसे के बाद करा रहा है. बारामती में जनवरी 2026 में हुए हवाई हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया था. इस घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की तमाम हवाई पट्टियों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है. राज्य शासन ने इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन के अलावा सभी कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है. इसमें संबंधित एयरपोर्ट प्रबंधन और विशेषज्ञों की मदद से प्रदेश भर में मौजूद हवाई पट्टियों का सिक्योंरिटी ऑडिट कराने के लिए कहा गया है. इसमें हवाई पट्टियों पर जरूरी सुरक्षा इंतजामों की हर छोटी से छोटी जानकारी मांगी गई है.

पूछा गया खराब मौसम में सुरक्षा के क्या इंतजाम

प्रबंधन से हवाई पट्टियों पर खराब मौसम के दौरान उपयोगी सुरक्षा उपायों और इंतजामों को लेकर भी जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में 31 जिलों में विमानतल और हवाई पट्टियां मौजूद हैं. इनमें से नीमच, शिवपुरी, दमोह, शहडोल, झाबुआ, पन्ना, पचमढ़ी वर्तमान में अनुपयोगी हैं.

खंडवा की हवाई पट्टी राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिपत्य से राज्य शासन को सौंपा जाना बाकी है. जबकि टेकनपुर सीमासुरक्षा बल, नागदा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अधिपत्य में है. यह सभी हवाई पट्टियों को इस तरह से बनाया गया है कि इनका उपयोग सभी मौसम में किया जा सकता है.

रीवा से कोलकाता फ्लाइट की सौगात 9 अगस्त से

उधर प्रदेश के बड़े शहर देश के दूसरे शहरों से हवाई कनेक्टीविटी से जुड़ रहे हैं. इसी दिशा में अब मध्य प्रदेश का रीवा 9 अगस्त से कोलकाता और भोपाल से जुड़ने जा रहा है. रीवा से कोलकाता और रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर विमान सेवा की शुरूआत 9 अगस्त से होने जा रही है. उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के मुताबिक नई विमान सेवा से विंध्य क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश में भी गति मिलेगी.

बेहतर एयर कनेक्टीविटी से विंध्य क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा है कि रीवा कभी सिर्फ एक हवाई पट्टी हुआ करता था, लेकिन अब यह एयरपोर्ट बन गया है. दिल्ली और रायपुर जैसे प्रमुख शहरों से हवाई कनेक्टीविटी के बाद रीवा शहर दो और शहरों से जुड़ने जा रहा है.

Last Updated : August 4, 2026 at 8:24 PM IST

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