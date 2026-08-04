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मध्य प्रदेश की सभी हवाई पट्टियां होंगी सुरक्षित, एविएशन डिपार्टमेंट कराएगा सिक्योरिटी ऑडिट

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब रीवा सीधे कोलकाता और भोपाल से हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है. भोपाल से कोलकाता और रीवा के लिए 72 सीटर विमान सेवा की 9 अगस्त से शुरूआत होने जा रही है. उधर अब विमानन विभाग प्रदेश भर की हवाई पट्टियों का सिक्योरिटी ऑडिट कराने जा रहा है. विभाग ने इस संबंध में जिला प्रशासन और एयपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिखा है और हवाई पट्टियों के सुरक्षा के लिहाज से पूरी जानकारी मांगी है. प्रदेश में 52 में से 31 जिलों में विमानतल और हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं.

महाराष्ट्र की घटना के बाद लिया निर्णय

मध्य प्रदेश विमानन विभाग यह सिक्योरिटी ऑडिट महाराष्ट्र के बारामती में हुए हवाई हादसे के बाद करा रहा है. बारामती में जनवरी 2026 में हुए हवाई हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया था. इस घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की तमाम हवाई पट्टियों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है. राज्य शासन ने इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन के अलावा सभी कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है. इसमें संबंधित एयरपोर्ट प्रबंधन और विशेषज्ञों की मदद से प्रदेश भर में मौजूद हवाई पट्टियों का सिक्योंरिटी ऑडिट कराने के लिए कहा गया है. इसमें हवाई पट्टियों पर जरूरी सुरक्षा इंतजामों की हर छोटी से छोटी जानकारी मांगी गई है.

पूछा गया खराब मौसम में सुरक्षा के क्या इंतजाम

प्रबंधन से हवाई पट्टियों पर खराब मौसम के दौरान उपयोगी सुरक्षा उपायों और इंतजामों को लेकर भी जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में 31 जिलों में विमानतल और हवाई पट्टियां मौजूद हैं. इनमें से नीमच, शिवपुरी, दमोह, शहडोल, झाबुआ, पन्ना, पचमढ़ी वर्तमान में अनुपयोगी हैं.