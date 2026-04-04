अटल टनल पर हिमस्खलन का खतरा, हिमाचल में मौसम को लेकर येलो-ऑरेज अलर्ट
अटल टनल पर शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हुई है. पूरे प्रदेश में शनिवार को भी कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 8:57 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखी गई है. अटल टनल पर शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हुई है. पूरे प्रदेश में शनिवार को भी कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और बारिश बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.
वहीं, अटल टनल पर हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन के मुताबिक, टनल के पास नॉर्थ पोर्टल पर बाईं ओर की पहाड़ियां, आसपास का इलाका, चंद्रा ब्रिज और उससे जुड़ा क्षेत्र हिमस्खलन के नजरिए से बहुत संवेदनशील हो गया है. ऐसे में जान-माल का नुकसान हो सकता है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर उपायुक्त लाहौल स्पीति किरन भडाना ने संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है. इसके मुताबिक अस्थायी दुकानें, रेहड़ी फहड़ी, ठेला, फोटो प्वाइंट और किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी वाहन को रुकने, पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
मौसम का येलो और ऑरेंज अलर्ट
आईएमडी शिमला की ओर से मौसम को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में ओलावृष्टि, तेज हवाओ और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 5 से 6 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ कुछ कमजोर होगा, लेकिन इस दौरान भी बारिश कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को फिर से पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होगा पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. 9 अप्रैल को भी बारिश की संभावना मौसम विभाग शिमला ने जताई है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक पिछले 24 घंटों तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया है. ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 9 से 17 डिग्री सेल्सियस, निचले पहाड़ी मेदानी क्षेत्रों में 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. आने वाले दिनों में तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा.
विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान
शिमला 20.4, सुंदरनगर 23.7, भुंतर 21.4, कल्पा 14.8, धर्मशाला 23.0, ऊना 33.0, नाहन 27.1, सोलन 27.0, मनाली 15.2, कांगड़ा 25.6, मंडी 23.5, जुब्बड़हट्टी 22.8, सेऊबाग 19.4, बरठीं 26.0, कसौली 20.1, ताबो 13.3, नेरी 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान
शिमला 14.0, सुंदरनगर 14.9, भुंतर 13.6, कल्पा 6.6, धर्मशाला 15.0, ऊना 16.2, नाहन 17.1, केलंग 1.8, पालमपुर 15.5, सोलन 12.8, मनाली 10.8, कांगड़ा 18.2, मंडी 15.7, बिलासपुर 17.0, जुब्बड़हट्टी 16.2, कुकुमसेरी 4.7, बरठीं 13.9, पांवटा साहिब 22.0, सराहन 9.2, ताबो 4.6, नेरी 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
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