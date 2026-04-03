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धारचूला में दारमा घाटी सड़क पर हिमस्खलन, रोड खोलने में BRO को लगे चार घंटे

धारचूला में दारमा घाटी सड़क पर हिमस्खलन ( फोटो सोर्स- BRO )