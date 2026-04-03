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धारचूला में दारमा घाटी सड़क पर हिमस्खलन, रोड खोलने में BRO को लगे चार घंटे

उत्तराखंड की सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. दारमा घाटी सड़क पर गुरुवार रात को एवलांच आ गया था.

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धारचूला में दारमा घाटी सड़क पर हिमस्खलन (फोटो सोर्स- BRO)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
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पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ को चीन सीमा से जोड़ने वाली धारचूला की दारमा घाटी सड़क पर गुरुवार देर रात एवलांच आ गया. इसके चलते सड़क बंद रही. बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने शुक्रवार को चार घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को यातायात के लिए खोल दिया. सड़क बंद होने से पंचाचूली देखने आए पर्यटकों को लगभग तीन घंटे इंतजार करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक ग्राम बालिंग और दुग्तू के बीच ग्लेशियर प्वाइंट नाती पर गुरुवार देर रात बर्फ का बड़ा पहाड़ सड़क पर आ गया था. एवलांच आने से सड़क पूरी रात बंद रही. बीआरओ की 67 आरसीसी ग्रेफ के ओसी सौरभ कुमार ने बताया कि 30 मीटर ऊंचा, 3 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा ग्लेशियर आने से सड़क बंद हो गई थी. सूचना मिलने पर शुकवार को ओआईसी रघुराम, जेई अविनाश समेत 10 मजदूर को जेसीबी मशीन के साथ मौके पर भेजा गया था. इसके बाद तीन घंटे की मशक्कत कर सड़क से बर्फ हटाई गई.

ओसी सौरभ कुमार ने बताया कि सड़क खुलने से छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है. इससे प्रसिद्ध पंचाचुली दर्शन को आए यात्रियों को राहत मिली है. दारमा घाटी की सड़क पर ग्लेशियर आने के कारण पंचाचूली से लौट रहे पर्यटक भी मार्ग में ही फंस गए.

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धारचूला में दारमा घाटी सड़क पर हिमस्खलन (फोटो सोर्स- BRO)

25 से अधिक पर्यटक सड़क खुलने के बाद धारचूला के लिए रवाना हुए: दारमा घाटी की सड़क पर ग्लेशियर आने के कारण पंचाचूली से लौट रहे पर्यटक मार्ग में ही फंस गए. 25 से अधिक पर्यटक सड़क खुलने के बाद धारचूला के लिए रवाना हुए. मार्ग खुलने से स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटकों, सेना और अर्द्धसैनिक बलों ने भी राहत की सांस ली है.

दरअसल, यह मार्ग इस सीमांत घाटी के लिए जीवन रेखा के समान है और सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्तमान में दारमा घाटी स्थित पंचाचूली ग्लेशियर तक देश भर के पर्यटक पहुंच रहे है. आदि कैलाश, ओम पर्वत के दर्शन के लिए भी दिल्ली सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु और पर्यटक धारचूला पहुंच रहे हैं. व्यास घाटी में जाने के लिए इनर लाइन परमिट जारी नहीं होने से पर्यटक और श्रद्धालु पंचाचूली बेस कैंप को जा रहे है. मार्ग के बंद होने पर उनके फंसने की भी आशंका रहती है.

वर्तमान में पंचाचूली चोटियों पर आए दिन हिमपात हो रहा है. वहीं मौसम के खुलने पर अप्रैल माह होने के कारण धूप की तपिश भी तेज होती है, ऐसे में ताजी बर्फ से बने हिमखंड क्षरित होते हैं और हिमस्खलन की आशंका रहती है, शुक्रवार को दिनभर जिले में बादल छाये रहने ठंड बनी रही.

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दारमा घाटी सड़क पर एवलांच
उत्तराखंड में एवलांच की घटना
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