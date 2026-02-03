ETV Bharat / state

अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर एवलांच, कड़ी मशक्कत के बाद बाधित मार्ग बहाल

लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी के बाद अब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भारी हिमस्खलन हुआ है.

Avalanche at Atal Tunnel North Portal
अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर हिमस्खलन (@Local_People)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 2:43 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 5:18 PM IST

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति में बीते दिन हुई बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई इलाकों में 4 फुट से लेकर 6 फीट तक बर्फबारी हुई है. मंगलवार को अटल टनल पर एवलांच हुआ है. जिसके चलते यहां पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी. फिलहाल, अवरुद्ध मार्ग को बहाल कर दिया गया है. यहां पर कुछ हिस्से में फोर बाई फोर वाहन चल रहे थे, लेकिन अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में अचानक पहाड़ी से भारी हिमस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी. गनीमत यह रही कि एवलांच के दौरान सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था.

बर्फ हटाने में जुटे वाहन चालक

अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के समीप एवलांच गिरने से अवरुद्ध सड़क मार्ग को खोल दिया गया है. वहीं, हिमस्खलन के बाद वाहन चालक भी अब बेलचे की मदद से सड़क को बहाल करने में जुट गए थे और लाहौल-स्पीति प्रशासन को भी इस बारे जानकारी दी थी. गौरतलब है कि लाहौल घाटी में बर्फबारी के चलते सभी सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी हुई है. मनाली केलांग सड़क मार्ग भी भारी बर्फबारी के कारण बंद चल रहा है. कई जगह पर बिजली की समस्या है तो कई इलाकों में पीने के पानी की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों के लिए भी खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. हालांकि बीते दिनों बीआरओ द्वारा सड़क को बहाल करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आसमान से फिर बर्फबारी होता देख यह कार्य पूरा नहीं हो पाया.

Avalanche at Atal Tunnel North Portal
बेलचे से बर्फ हटाने में जुटे लोग (@Local_People)

स्थानीय विधायक की लोगों से अपील

वहीं, लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि "बीआरओ और लोक निर्माण विभाग बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुट गए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के द्वारा पेयजल व्यवस्था को भी ठीक किया जा रहा है. स्थानीय जनता से भी आग्रह है कि वह खराब मौसम को देखते हुए सड़क पर सफर न करें. जल्द ही मनाली से लेकर केलांग सड़क मार्ग से बर्फ को हटाया जाएगा और यहां पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी."

