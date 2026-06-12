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हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र: हिमाचल में 3758 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगेंगे, किसानों-बागवानों को मिलेगा बड़ा सहारा

हिमाचल में हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र ( ETV Bharat GFX )