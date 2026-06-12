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हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र: हिमाचल में 3758 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगेंगे, किसानों-बागवानों को मिलेगा बड़ा सहारा

वेदर इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम योजना के तहत पंचायतों से जुड़े सरकारी स्कूल परिसरों में आधुनिक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे.

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हिमाचल में हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:07 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी अब गांव स्तर तक पहुंचने वाली है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वेदर इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) योजना के तहत राज्य की सभी 3758 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से लागू होने वाली यह परियोजना किसानों, बागवानों और विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी. योजना के अमल में आने के बाद हर पंचायत का अपना मौसम रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी बन सकेगा.

मार्च तक सभी पंचायतों में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन

योजना के तहत पंचायतों से जुड़े सरकारी स्कूल परिसरों में आधुनिक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे. ये स्टेशन तापमान, वर्षा, हवा की गति, आर्द्रता, ओलावृष्टि समेत विभिन्न मौसमीय गतिविधियों का रियल टाइम डाटा एकत्र करेंगे. इससे लोगों को अपने क्षेत्र की मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध होगी और मौसम में होने वाले बदलावों का समय रहते पता चल सकेगा. प्रदेश में इन स्टेशनों की स्थापना के लिए गुजरात और कानपुर की अलग-अलग कंपनियों को टेंडर आवंटित किए गए हैं. निर्धारित समयसीमा के अनुसार सभी वेदर स्टेशन मार्च तक स्थापित करने होंगे. कार्य पूरा होने के बाद ही संबंधित कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा.

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अब हिमाचल में हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र (ETV Bharat GFX)

ये बोले कृषि एवं बागवानी सचिव

हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं बागवानी सचिव सी पालरासु ने बताया, "राज्य की सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इससे किसानों, बागवानों और स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा और लोगों को अपने क्षेत्र की मौसम संबंधी सटीक और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध हो सकेगी."

ब्लॉक नहीं, पंचायत स्तर पर मिलेगा पूरा रिकॉर्ड

अब तक मौसम संबंधी विस्तृत जानकारी मुख्य रूप से ब्लॉक और तहसील स्तर तक सीमित थी, जिसके कारण कई बार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध नहीं हो पाता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर पंचायत का अलग मौसम डाटा उपलब्ध होगा. इससे मौसम विभाग और संबंधित एजेंसियां अधिक सटीक एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पूर्वानुमान जारी कर सकेंगी.

किसानों और बागवानों के लिए साबित होगी संजीवनी

जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम की चुनौतियों के दौर में यह योजना किसानों और बागवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सटीक मौसम जानकारी के आधार पर किसान फसलों की बुवाई, सिंचाई और कटाई से जुड़े बेहतर निर्णय ले सकेंगे, वहीं बागवान ओलावृष्टि, पाला या खराब मौसम से होने वाले संभावित नुकसान से समय रहते बचाव की रणनीति बना सकेंगे.

स्कूलों में बढ़ेगी मौसम विज्ञान की समझ

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वेदर स्टेशन स्कूल परिसरों में स्थापित किए जाएंगे. इससे विद्यार्थियों को मौसम विज्ञान, पर्यावरण और आधुनिक तकनीक से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी मिलेगी. छात्र सीधे तौर पर मौसम संबंधी आंकड़ों को समझ सकेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी.

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