भारी बारिश और आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, हिमाचल की 116 जगहों पर स्थापित होंगे AWS
प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हिमाचल में स्थापित होंगे स्वचालित मौसम स्टेशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 3:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून के चलते भारी नुकसान हो रहा है. ऐसे में प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और अन्य मौसमी आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने और समय से पहले चेतावनी उपलब्ध करवाने के लिए 'हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी' (HPDRRP) कार्यक्रम के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) प्रणाली स्थापित की जाएगी.
116 जगहों पर स्थापित होंगे AWS
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के पूछ सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान में HPDRRP के तहत प्रदेश में कुल 116 जगहों पर स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है. इन्हें प्रदेश के विभिन्न जगहों पर स्थापित किया जाएगा.
|जिला
|AWS के लिए चयनित स्थान
|AWS की संख्या
|बिलासपुर
बरोहा, निहारी, गुरु का लाहौर, कोट केहलूर, निहाल,
सलोहा
|6
|चंबा
भंजरारू, खड़जोता, गरिमा, चंबा, छत्रारी,
गरनोटा, पांगी और किलाड़, लांजी, सरोल, राजपुरा, थुलेल,
उलांसा, किलाड़, चौरी
|14
|हमीरपुर
|टापरे, डुहक, सासन
|3
|कांगड़ा
सुरवां, सिहोल, परोर, बैजनाथ, डंडेल, डंगरा, बीर
बिलिंग, शाहपुर, बड़ोह
|9
|किन्नौर
|कटगांव, पूह, बाबा कटगांव, बोकटू, रिब्बा, गियाबोंग, स्पिल्लो
|7
|कुल्लू
|कटराईं (नग्गर), चौवाई, कुशवा, बंजार
|4
|लाहौल-स्पीति
|थिरोट, हर्लिंग
|2
|मंडी
सरस्कन-बरोटी, टिकरी मुसेहरा, बालू, संधोल, करसोग,
शेताधार, नल्हास, भंगरोटू, हराबाग, जरोल, मधान,
समराहन, किगास, झामर
|14
|शिमला
नारकंडा, मांदरी, डंसा, जंगलीख, चोपाल, जुब्बल,
टिक्कर, मशोबरा, ननखड़ी, कुपवी, चोपाल, दत्त नगर,
बामटा, रझाना, सुन्नी, बहली, सराहन, गोपालपुर,
खदराला, ढल्ली, बड़ागांव, डोडरा-क्वार, शिलारो, अन्नू
|24
|सिरमौर
भाईका स्याणा, नारग, नाहन, शिलाई, जुब्बल चंदेश, बागथन
और सनारी, क्वागधार, नोहराधार, राजगढ़, रितबपाल, अनाधेरी,
भरोली, चरना, नोहरा, जरवा, धौलाकुआं, टिम्बी, शिउमीला
|18
|सोलन
नांगल उपरला (जीपी जमाला), कंडाघाट, पट्टामहलोग,
ढांग, दाड़लाघाट, खटनाली, गौरा, अश्वनीखड्ड, चायल,
चायल-2
|10
|ऊना
|साकौन, बडोह, बिधेरवाल, सलोह, रोहरा बैलवाल
|5
|कुल
|116
प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत
राजस्व मंत्री ने बताया कि इन 116 जगहों पर स्वचालित मौसम स्टेशन प्रणाली की स्थापना के लिए करीब 53 करोड़ 15 लाख रुपए की अनुमानित लागत आंकी गई है, जबकि वास्तविक लागत प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित की जाएगी. इस प्रोजेक्ट की स्थापना, सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑपरेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए करीब 2 से 3 साल लग सकते हैं. इसके बाद AWS से रियल टाइम के बारिश एवं मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे. फिर तकनीकी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन को पूर्व चेतावनी जारी की जाएगी. जिससे स्थानीय स्तर पर जरूरी राहत एवं बचाव कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित की जा सके.