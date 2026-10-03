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भारी बारिश और आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, हिमाचल की 116 जगहों पर स्थापित होंगे AWS

हिमाचल में मानसून आपदा से हुआ नुकसान ( ETV Bharat File )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून के चलते भारी नुकसान हो रहा है. ऐसे में प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और अन्य मौसमी आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने और समय से पहले चेतावनी उपलब्ध करवाने के लिए 'हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी' (HPDRRP) कार्यक्रम के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) प्रणाली स्थापित की जाएगी.