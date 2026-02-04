ETV Bharat / state

5 वीं में खत्म ऑटो प्रमोशन : क्या आएगा बदलाव और बच्चों पर क्या होगा असर, जानिए क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला

दोबारा करनी होगी पढ़ाई: ​छात्र दो महीने की अतिरिक्त पढ़ाई और दोबारा परीक्षा के बावजूद पास नहीं हो पाता है, तो उसे 5वीं कक्षा दोबारा पढ़नी होगी. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि ऑटो प्रमोशन के कारण बच्चों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता कम हो गई थी. नई व्यवस्था के तहत बिना न्यूनतम योग्यता के आगे बढ़ने की छूट नहीं मिलेगी. 5वीं कक्षा में पास होने के लिए अब हर विषय में कम से कम 32 अंक जरूरी होंगे. उन्होंने ये भी बताया कि नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है और अगले दो दिन में ही इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन और अधिसूचना जारी की जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र 5वीं कक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक (32%) हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे तुरंत फेल नहीं माना जाएगा. ऐसे छात्रों को 45 दिन से दो महीने का विशेष शिक्षण (रिमेडियल टीचिंग) दिया जाएगा. इसके बाद उनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी. इस दूसरी परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को छठी कक्षा में प्रमोशन मिलेगा.

केंद्र सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन (RTE) नियमों में किए गए संशोधन की अनुमति का उपयोग करते हुए राजस्थान में ये 5वीं कक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पांचवी कक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक लाने का नियम लागू किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लर्निंग आउटकम सुधारना और उनके रिजल्ट को बेहतर बनाना है. ये नियम 8वीं कक्षा के लिए पहले से लागू है, जिसे अब पांचवीं कक्षा में भी जोड़ा गया है.

जयपुर: राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा और निर्णायक बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने 5वीं कक्षा में वर्षों से चली आ रही ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है. अब बिना न्यूनतम अंक हासिल किए अगली क्लास में पहुंचना संभव नहीं होगा. सरकार का मानना है कि पुरानी व्यवस्था के कारण बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक समझ कमजोर हो रही थी, जिसे अब सुधारने की जरूरत है.

RTE में प्राइवेट स्कूल छात्रों की फीस का पुनर्भरण : शिक्षा शासन सचिव ने स्पष्ट किया है कि ये नई व्यवस्था सरकारी स्कूल, अनुदानित स्कूल और आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों सभी पर समान रूप से लागू होगी. ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा. उन्होंने ये साफ किया है कि किसी भी सरकारी स्कूल और आरटीई के तहत पढ़ने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा. प्राइवेट स्कूलों में RTE कोटे के तहत पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे की अगले वर्ष की फीस का भी पुनर्भरण सरकार की ओर से किया जाएगा.

बढ़ेगी जवाबदेही : इस नई व्यवस्था से छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों और अभिभावकों की भी जवाबदेही तय होगी. अब अभिभावकों को ये देखना होगा कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, होमवर्क कर रहा है या नहीं. वहीं अगर बच्चे फेल होते हैं तो शिक्षकों की भी जवाबदेही तय होगी और पढ़ाई की मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 9वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा रहती थी, क्योंकि बच्चे RTE के तहत न्यूनतम अंकों के बिना भी पास होते जाते थे. फिर जब बोर्ड स्तर की पढ़ाई आती है, तो कमजोर बुनियाद रहती थी. इसी गैप को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

ये रहेगी नई व्यवस्था :

5वीं में ऑटो प्रमोशन खत्म

पास होने के लिए न्यूनतम 32% अनिवार्य

फेल होने पर 45 दिन की विशेष पढ़ाई

दोबारा परीक्षा का मौका

फिर भी फेल होने पर 5वीं दोहरानी होगी

सरकारी और RTE छात्र स्कूल से बाहर नहीं होंगे

प्राइवेट (RTE) छात्र की फीस का होगा पुनर्भरण

सत्र 2026-27 से होगा लागू

शिक्षा शासन सचिव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाली पीढ़ी को वेल-ट्रेंड और बेहतर लर्नर बनाना जरूरी है. इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करनी होगी. यही वजह है कि प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की सीख को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है.

'मजबूत नींव के बिना मजबूत भविष्य नहीं': शिक्षाविद डॉ. मीनाक्षी मिश्रा ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया. उन्होंने कहा कि जब बच्चों को ये पता होता है कि वे सेल्फ प्रमोट होकर अगली कक्षा में चले जाएंगे, तो कुछ छात्र और अभिभावक पढ़ाई को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी आवश्यकता होती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कमजोर नींव पर कभी मजबूत इमारत नहीं बन सकती और प्राइमरी क्लासेज वही नींव होती हैं. डॉ. मिश्रा ने ये भी कहा कि सरकार की ओर से एक अतिरिक्त मौका देने का प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि उद्देश्य बच्चों को फेल करना नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर देना है. सरकार चाहती है कि छात्र का साल खराब न हो और तैयारी के साथ आगे बढ़े. उन्हें उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था के बेहतर और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

'बच्चा फेल के डर से करेगा मेहनत' : अभिभावक खुशबू वैद ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर डर और जिम्मेदारी दोनों आएगी. अभी बच्चों को पता होता है कि वे फेल नहीं होंगे, इसलिए पढ़ाई को हल्के में लेते हैं. उनका कहना है कि जब बच्चा जानता होगा कि फेल होने पर वह साथियों से पीछे रह सकता है, तो वह शर्मिंदगी से बचने के लिए और मेहनत करेगा. अभिभावक मीता पटेल ने कहा कि पुराने सिस्टम में ये समझना मुश्किल था कि किस छात्र की वास्तविक योग्यता क्या है, क्योंकि मेहनत न करने वाला छात्र भी प्रमोट हो जाता था. नई व्यवस्था से बच्चों में अच्छे अंक लाने और खुद को साबित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.