ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में नए और मॉडर्न तरीके से होगी गाड़ियों की पासिंग, जानिए कैसे?

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में वाहन मालिकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. जिले में वाहनों की पासिंग व्यवस्था अब पारंपरिक प्रणाली से निकलकर आधुनिक तकनीक के दौर में प्रवेश करने जा रही है. अप्रैल माह से जिला सिरमौर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के शुरू होने की पूरी संभावना है, जिससे वाहन पासिंग की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी और वाहन मालिकों को लंबे इंतजार से निजात मिलेगी.

कब शुरू होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ?

क्षेत्रीय परिवहन विभाग के नियंत्रण में निजी क्षेत्र के जरिए स्थापित किया जा रहा यह ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोलर में बनाया जा रहा है. चयनित भूमि पर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है. विभाग के अनुसार 15 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अप्रैल माह से यह सुविधा आम जनता के लिए शुरू की जा सके. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के शुरू होने के बाद वाहनों की फिटनेस जांच पूरी तरह आधुनिक मशीनों के जरिए की जाएगी. इससे जहां मानवीय हस्तक्षेप और त्रुटियों की संभावना समाप्त होगी. वहीं, पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी. वाहन मालिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन वाहन की पासिंग करवा सकेंगे, जो मौजूदा व्यवस्था से बड़ा बदलाव माना जा रहा है.