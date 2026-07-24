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AIIMS गोरखपुर में 'ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब' का उद्घाटन, मरीजों को 24x7 मिलेंगी डायग्नोस्टिक सेवाएं

इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय भारती, डीन (अकादमिक) डॉ. महिमा मित्तल और डीन (रिसर्च) डॉ. आनंद मोहन दीक्षित उपस्थित रहे.

AIIMS गोरखपुर में 'ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब' का उद्घाटन
AIIMS गोरखपुर में 'ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब' का उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
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गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री विभाग के अंतर्गत 'ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब' का भव्य उद्घाटन किया गया. यह नई हाई-टेक लैब 24x7 काम करेगी, जिससे मरीजों की देखभाल के लिए निरंतर और निर्बाध डायग्नोस्टिक सहायता सुनिश्चित होगी.

एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक, मेजर जनरल (डॉ.) विभा दत्ता ने बताया कि कठोर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए इस विश्व स्तरीय सुविधा को स्थापित करने में बायोकैमिस्ट्री विभाग के अटूट समर्पण का यह प्रयास है. उन्होंने विशेष रूप से विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. आकाश बंसल और फैकल्टी लैब इंचार्ज डॉ. मोहन राज पीएस के प्रयासों की सराहना की, और इस अत्याधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान, नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण को सराहा.

उन्होंने बताया कि इस हाई-टेक, 24x7 प्रयोगशाला का सफल संचालन क्षेत्र में शीर्ष स्तर की, प्रौद्योगिकी-संचालित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्स गोरखपुर की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है. जिससे अब रोगी और उनके परिजनों को रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. दूर से आने वाले मरीजों के लिए यह बेहद ही हितकारी है. इससे चिकित्सकों से परामर्श भी जल्दी मिलेगा तो उन्हें राहत मिलेगी.

उद्घाटन के बाद प्रमुख लोगों ने प्रयोगशाला का दौरा किया. इस दौरान उन्हें नई स्थापित ऑटोमेटेड मशीन की अत्याधुनिक विशेषताओं के बारे में विस्तार जानकारी भी दी गई. इस आधुनिक प्रणाली को डायग्नोस्टिक सटीकता को काफी हद तक बढ़ाने और रिपोर्ट आने के समय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय भारती, डीन (अकादमिक) डॉ. महिमा मित्तल और डीन (रिसर्च) डॉ. आनंद मोहन दीक्षित उपस्थित रहे.

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