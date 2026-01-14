ETV Bharat / state

Face Detection : भरतपुर में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, होगा ये बड़ा बदलाव

ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के शुरू होने से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आएगी. परिवहन विभाग की जवाबदेही भी तय होगी.

ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 3:31 PM IST

भरतपुर: जिले में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक-आधारित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. फर्जी ड्राइविंग टेस्ट, मैनुअल हस्तक्षेप और दलालों की भूमिका पर अब पूरी तरह ब्रेक लगेगा. भरतपुर में आगामी एक सप्ताह के भीतर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और पास–फेल का परिणाम टेस्ट खत्म होते ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा.

अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल ने बताया कि यह ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के अंतर्गत विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में स्टैंडर्डाइजेशन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग टेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार पूरी तरह स्वचालित तरीके से लिया जाएगा. इसमें किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे पक्षपात या अनियमितता की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

टेस्ट पूरा होते ही मिलेगा परिणाम: ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे ही आवेदक का टेस्ट ट्रैक पर पूरा होगा, उसका परिणाम तुरंत केंद्र सरकार के 'सारथी' सॉफ्टवेयर पर स्वतः अपलोड हो जाएगा. आवेदक को पास या फेल होने की सूचना तुरंत मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिलेगी, जबकि विस्तृत जानकारी उसके ई-मेल एड्रेस पर भेजी जाएगी. इसके साथ ही आवेदक का रिपोर्ट कार्ड उसी समय जनरेट हो जाएगा. पास होने की स्थिति में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑटोमेटिक रहेगी, जिससे आवेदकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

तीन स्तर पर होगा फेस डिटेक्शन: एआरसीटीओ अभय मुद्गल ने बताया कि इस सिस्टम में फेस डिटेक्शन एक अहम तकनीकी फीचर है. ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ट्रैक पर तीन अलग-अलग स्थानों पर आवेदक का फेस डिटेक्शन किया जाएगा. फेस मिसमैच होने की स्थिति में सिस्टम स्वतः टेस्ट को वहीं फेल कर देगा और आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जगह किसी अन्य से ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिला सके. उन्होंने कहा कि फेस डिटेक्शन तकनीक के चलते ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और योग्य व्यक्ति को ही लाइसेंस मिल सकेगा.

पुराने ट्रैक पर किया गया हाईटेक अपग्रेड: अभय मुद्गल ने बताया कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को जिले में पहले से मौजूद ट्रैक पर ही विकसित किया गया है. पूर्व में यह ट्रैक एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था. इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा कुल 20 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक चिन्हित कर उन्हें मारुति सुजुकी को हैंडओवर किया गया. मारुति सुजुकी द्वारा ट्रैक पर आधुनिक सॉफ्टवेयर, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, सेंसर, बैरियर सिस्टम और फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तरों पर सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया गया है.

इस तरह होगा टेस्ट:

  • फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट
  • तीन स्तर पर फेस वेरिफिकेशन अनिवार्य
  • फेस मिसमैच होने पर टेस्ट स्वतः फेल
  • मैनुअल इंटरवेंशन पूरी तरह समाप्त
  • टेस्ट पूरी तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत
  • परिणाम स्वतः केंद्र सरकार के 'सारथी' पोर्टल पर अपलोड
  • टेस्ट खत्म होते ही मोबाइल पर पास/फेल मैसेज
  • ई-मेल पर रिपोर्ट कार्ड तुरंत उपलब्ध
  • पास होने पर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑटोमैटिक

पारदर्शिता बढ़ेगी: ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के शुरू होने से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आएगी. लोगों में सिस्टम के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ेगा. वहीं, परिवहन विभाग की जवाबदेही भी तय होगी. मैनुअल इंटरवेंशन समाप्त होने से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि योग्य और प्रशिक्षित चालकों को ही लाइसेंस मिल पाएगा.

