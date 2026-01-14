ETV Bharat / state

Face Detection : भरतपुर में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, होगा ये बड़ा बदलाव

भरतपुर: जिले में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक-आधारित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. फर्जी ड्राइविंग टेस्ट, मैनुअल हस्तक्षेप और दलालों की भूमिका पर अब पूरी तरह ब्रेक लगेगा. भरतपुर में आगामी एक सप्ताह के भीतर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और पास–फेल का परिणाम टेस्ट खत्म होते ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल ने बताया कि यह ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के अंतर्गत विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में स्टैंडर्डाइजेशन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग टेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार पूरी तरह स्वचालित तरीके से लिया जाएगा. इसमें किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे पक्षपात या अनियमितता की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. भरतपुर एआरटीओ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें: नेशनल हाईवे पर टोल बढ़ने से सफर हुआ महंगा, आज से ई-DL और ई-RC की शुरुआत टेस्ट पूरा होते ही मिलेगा परिणाम: ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे ही आवेदक का टेस्ट ट्रैक पर पूरा होगा, उसका परिणाम तुरंत केंद्र सरकार के 'सारथी' सॉफ्टवेयर पर स्वतः अपलोड हो जाएगा. आवेदक को पास या फेल होने की सूचना तुरंत मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिलेगी, जबकि विस्तृत जानकारी उसके ई-मेल एड्रेस पर भेजी जाएगी. इसके साथ ही आवेदक का रिपोर्ट कार्ड उसी समय जनरेट हो जाएगा. पास होने की स्थिति में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑटोमेटिक रहेगी, जिससे आवेदकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.