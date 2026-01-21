सोलन में बाइक टैक्सी सर्विस के खिलाफ सड़कों पर उतरे ऑटो चालक, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
ऑटो-टैक्सी चालकों ने बाइक टैक्सी के लिए खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 3:39 PM IST
सोलन: सोलन शहर में बाइक टैक्सी को लेकर ऑटो और टैक्सी चालकों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला. बुधवार को शूलिनी ऑटो यूनियन और बघाट टैक्सी यूनियन के बैनर तले चालकों ने बाइक टैक्सी (रैपीडो) के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में करीब दो घंटे तक ऑटो सेवाएं बंद रखीं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. चालकों का कहना है कि बाइक टैक्सी बिना टैक्स और बिना कानूनी प्रक्रिया के काम कर रही हैं, जबकि टैक्स देने वाले चालकों पर कार्रवाई की जाती है.
उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
धरना प्रदर्शन के दौरान ऑटो और टैक्सी चालकों ने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा. इसमें मांग की गई कि बाइक टैक्सी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. यूनियन का कहना है कि बाइक टैक्सी चालक सरकार को कोई टैक्स नहीं देते, जबकि ऑटो और टैक्सी चालक सभी नियमों का पालन कर टैक्स देकर अपना परिवार पाल रहे हैं. शूलिनी ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने कहा कि यदि बाइक टैक्सी को शहर में चलाना है, तो उसे येलो प्लेट पर चलाया जाए.इससे सरकार को टैक्स मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले कार्रवाई की थी, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है, जिससे अवैध संचालन को बढ़ावा मिल रहा है.
दो घंटे ठप रही ऑटो सेवा
धर्मपाल ने बताया कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोलन शहर में ऑटो सेवा बंद रही. इसका मुख्य कारण यह है कि बाइक टैक्सी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी चालकों को भी यह समझना चाहिए कि बिना टैक्स और वैध दस्तावेजों के काम करना गलत है. ऑटो यूनियन ने बताया कि शिमला और चंडीगढ़ में येलो प्लेट वाले दोपहिया वाहन चल रहे हैं. ऐसे में यदि कोई बाइक टैक्सी के माध्यम से काम करना चाहता है, तो उसे भी येलो प्लेट लेकर कानूनी तरीके से काम करना चाहिए, जिससे सरकार को टैक्स का लाभ मिले.
उग्र आंदोलन की चेतावनी
यूनियन नेताओं ने कहा कि अधिकारियों द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. यदि कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह अवैध धंधा बन जाएगा. उन्होंने बताया कि वे अब तक दो बार आरटीओ और डीसी सोलन को ज्ञापन दे चुके हैं. मांगें न मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: शिमला से चंडीगढ़-रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू, इतना होगा किराया