मोबाइल स्कैन करते ही खुल जाएगी ऑटो ड्राइवर की कुंडली, देर रात ट्रैवल करने का डर खत्म
अब ऑटो रिक्शा में हाईटेक और सुरक्षित सफर, क्यूआर कोड स्कैन करके होगी भरोसे की सवारी, इंदौर जीआरपी की पहल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 1:26 PM IST
इंदौर : देर रात रेलवे स्टेशन पर उतरकर ऑटो से किसी अनजान शहर में ट्रैवल करने में अब डरने की जरूरत नहीं है. इंदौर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक ऐसी पहल की है, जिससे आप देर रात भी ऑटो से सुरक्षित सफर कर सकेंगे. बस इसके लिए ऑटो पर लगा एक क्यू आर कोड स्कैन करना होगा. जीआरपी इंदौर ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें यात्रियों को अब भरोसे वाली सवारी उपलब्ध हो सकेगी.
बढ़ती घटनाओं के बाद जीआरपी की पहल
यात्री वाहनों में महिलाएं और युवतियों के साथ बढ़ती अपराध की घटनाओं से सबक लेकर ये पहल की गई है. अक्सर अनजान शहर में यात्रियों के पास संबंधित ऑटो चालक या यात्री वाहन चालक की पहचान कर पाने का कोई माध्यम नहीं होता, अधिकांश मामलों में यात्रियों को यह भी पता नहीं होता कि संबंधित ऑटो चालक बताए हुए एड्रेस पर सही रास्ते से ले जा रहा है या नहीं. इस परेशानी के मद्देनदर जीआरपी इंदौर ने शहर के लक्ष्मीबाई स्टेशन से इस योजना की शुरुआत की है.
हर ऑटो चालक की मिलेगी जानकारी
इसके लिए सबसे पहले उन ऑटो चालकों का सत्यापन कराया गया जो आमतौर पर रेलवे स्टेशन से अन्य स्थानों की ओर सवारी लेकर जाते हैं या फिर स्टेशन पर मौजूद ऑटो रिक्शा स्टैंड से ही सवारियों को लेते हैं. इन तमाम ऑटो चालकों के सत्यापन के लिए एक फॉर्म भरने के बाद सभी ऑटो चालकों के लिए अलग-अलग क्यू आर कोड जनरेट किए गए, जिसमें ऑटो चालकों के फोटो के साथ उनका फोन नंबर, अपराधिक स्थिति की जानकारी और आधार कार्ड आदि का नंबर दिया गया है. ये स्कैन करते ही मोबाइल पर आ जाता है. इसके लिए बाकायदा जीआरपी के चिन्हित आरक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है.
एप से निगरानी करेगी जीआरपी
वहीं एक एप के जरिए अब जीआरपी इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के साथ मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके. यहां स्टेशन पर महिला यात्री कृष्णा तिवारी बताती हैं, '' आजकल मोबाइल सबके पास होता है और ऐसे में यदि इस तरह की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध होती है तो खासकर महिला यात्री को किसी घटना या अप्रिय स्थिति से बचाया जा सकता है.स्टेशनों पर देर रात आने वाले यात्रियों को भी अब अपनी सुरक्षा का डर नहीं रहेगा.''
इधर जीआरपी के डीआईजी पंकज श्रीवास्तव बताते हैं, '' इंदौर एसपी पद्मविलोचन शुक्ला द्वारा की गई यह पहल न केवल यूजर फ्रेंडली है बल्कि यात्री सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है. इंदौर से इस योजना की शुरुआत के बाद इसकी सफलता का आंकलन किया जाएगा. इसके बाद इसे इंदौर संभाग के अन्य जीआरपी थानों में जल्द लागू किया जाएगा, जिससे इस सिस्टम का लाभ प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा यात्री उठा सकें.''
ऐसी है ऑटो चालक की सत्यापन प्रणाली
इस क्यू आर कोड आधारित ऑटो चालक सत्यापन प्रणाली से ऑटो में सफर करने वाला कोई भी यात्री ऑटो ड्राइवर के बारे में जान सकता है और इसे अपने परिजनों तक भी भेज सकता है. मोबाइल से ऑटो पर लगा क्यू आर कोड स्कैन करके ऑटो चालक की पहचान, उसका फोटो, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और पुलिस वैरिफिकेशन की जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी, जिससे यात्री को संबंधित ऑटो चालक पर भरोसा हो सके और इमरजेंसी में इसे अपने परिजनों या पुलिस को शेयर कर सके.
ऑटो चालक भी लौटा सकेंगे यात्री का सामान
ऑटो चालक दिनेश बोरखड़े बताते हैं, '' इस सुविधा से यात्रियों को ऑटो चालकों पर भरोसा होगा. वहीं ऑटो चालकों को भी उन यात्रियों को खोजने में आसानी होगी जो सफर करने के बाद अपना कोई सामान ऑटो रिक्शा में ही भूल जाते हैं. इसके जरिए अब यात्रियों का सामान भी आसानी से लौटाया जा सकेगा.