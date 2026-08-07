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अलीगढ़ में बेकाबू ऑटो ने छात्रों को रौंदा, 7 बच्चे समेत चालक घायल

ऑटो ने छात्रों को रौंदा, बच्चों समेत चालक घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )