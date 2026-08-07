अलीगढ़ में बेकाबू ऑटो ने छात्रों को रौंदा, 7 बच्चे समेत चालक घायल
तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे खड़े बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 6:59 PM IST
अलीगढ़: क्वार्सी थाना क्षेत्र के संत फिदलिस स्कूल के बाहर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब छुट्टी के बाद सड़क किनारे खड़े बच्चों को अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी. हादसे में सात स्कूली बच्चों समेत वैन चालक घायल हो गया. घटना के बाद चीख-पुकार मच गई, मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.
क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह के अनुसार, स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे अपने अभिभावकों और स्कूल वाहनों का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे खड़े बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि कई बच्चे सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल बच्चे सुरक्षित हैं.
घटना के बाद स्कूल के बाहर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, इस घटना के बाद स्कूलों के बाहर यातायात व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वाहन चालक राजीव कुमार ने बताया कि अनियंत्रित गाड़ी ने छात्रों को रौंदा है. अभिभावक विप्लव कुमार ने बताया कि मेरा पुत्र भी घायल हुआ है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया एक्सीडेन्ट की सूचना पर तत्काल घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जांच के बाद अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी, फिलहाल, मौके पर शांति बहाल है.
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