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चित्तौड़गढ़ : बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो पलटा, महिला की मौत, तीन अन्य घायल

हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिखाई दे रहा है कि गलत दिशा से आ रही बाइक को बचाने के कारण हादसा हुआ.

Auto rickshaw overturns
कानूनी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 6:30 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर के कपासन चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में गुरुवार दोपहर तीनपहिया ऑटो पलट गया. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. यह ऑटो शहर से आजोलिया का खेड़ा की ओर जा रहा था. पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

कोतवाली थाने के एएसआई नवरंग ने बताया कि कपासन चौराहे पर गुरुवार दोपहर यह हादसा हुआ. इस मामले में आजोलिया का खेड़ा निवासी देवकिशन जाट ने थाने में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि गुरुवार दोपहर उसकी भाभी फूमा बाई (68) पत्नी शंकरलाल जाट और पूजा पत्नी लक्ष्मण जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा शहर में काम से गई थीं. शहर में काम निपटाने के बाद दोनों ऑटो में सवार होकर आजोलिया का खेड़ा जा रही थीं.

दुर्घटना का वायरल वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

इस दौरान कपासन चौराहे पर गलत दिशा से एक बाइक आ गई. बाइक को बचाने के चक्कर में ऑटो चालक हड़बड़ा गया और बाइक से टकराकर ऑटो पलट गया. इस हादसे में ऑटो में सवार फूमा बाई के सिर में गंभीर चोट आई. घायलों को उपचार के लिए श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया. यहां सिर में गंभीर चोट के कारण उदयपुर रेफर करने से पहले ही फूमा बाई की मौत हो गई.

पढ़ें: कोटपूतली में भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रही बस ट्रेलर से टकराई, दो की मौत, 18 घायल

घटना के बाद कोतवाली थाने के एएसआई नवरंग मौके पर पहुंचे और घायलों व मृतक को अस्पताल पहुंचाया. घायलों का उपचार जारी है तथा उन्हें जिला चिकित्सालय से निजी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. कोतवाली थाना पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. सूचना पर गांव के सुभाष शर्मा सहित कई ग्रामीण जिला चिकित्सालय पहुंचे.

हादसे का वीडियो भी आया सामने: हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में देखा जा सकता है कि शहर से एक ऑटो चंदेरिया की ओर जा रहा है. इस दौरान कपासन चौराहे पर सामने से एक बाइक आई. बाइक को बचाने के प्रयास में ऑटो असंतुलित होकर पलट गया. पलटने से पहले बाइक और ऑटो में टक्कर भी हुई.

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