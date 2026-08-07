आगरा में पानी से भरे गड्ढे में ऑटो पलटा, तीन महिलाओं-दो छात्राओं को लोगों ने बचाया, एक की हालत गंभीर
सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा, अनियंत्रित होकर ऑटो गड्ढे में पलटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:51 PM IST
आगरा: यमुनापार स्थित पीलाखार में शुक्रवार देर शाम बारिश और जलभराव के बीच से गुजर रहा सवारियों से भरा ऑटो के पलट गया. जिससे चीखपुकार मच गई. ऑटो में सवार सभी पांच सवारियां पानी से भरे गड्ढे में डूबने लगे. चीख पुकार सुनकर मौके पर लोग जमा हो गए. जैसे-तैसे बुश्किकल करके सभी लोगों को पानी से बाहर निकाला. हादसे में एक एक किशोरी की हालत गंभीर है. सूचना पर ट्रांस यमुना थाना और एत्मादउद्दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. एत्मादउद्दौला थाना पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह जल निगम की पाइप लाइन खुदाई के लिए किए गया गहरा गड्ढा था. जिसमें बैरीकेडिंग नहीं की गई थी. जिससे हादसा हुआ.
हादसा शुक्रवार देर शाम एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र के पीलाखार में हुआ. शहर में दिनभर बूंदाबांदी और बारिश हुई है. कई दिन से चल रही बारिश से शहर में जलभराव के हालात हैं. शुक्रवार देर शाम एक ऑटो सवारियों लेकर जलभराव के बीच से गुजर रहा था. जिसमें तीन महिलाएं, दो छात्राएं सवार थीं. पीलाखार में जल निगम की पाइपलाइन के लिए गढ्ढा खोदा गया था. जो करीब 10 फीट गहरा है. जलभराव से गुजरते समय अचानक से ऑटो अनियंत्रित और असंतुलित हो गई. देखते ही देखते जल निगम की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में पलट गया.
जिससे चीख पुकार मच गई. ऑटो पलटनले से उसमें सवार सवारियों डूबने लगीं. प्रत्यक्षदर्शी राजेंद्र ने बताया कि चीख पुकार और पानी में डूबती सवारियों को देखकर तुरंत लोग मदद के लिए पहुंचे. पानी से सभी सवारियों को बाहर निकाला. पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. पुलिस के साथ पानी से निकाले गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया. इसके बाद क्रेन से खींचकर ऑटो को बाहर निकाला गया. लोगों का कहना है कि राजेंद्र सिंह ने देवदूत बनकर सबसे पहले पानी में डूब रही सवारियों को बाहर निकालने काम किया.
स्थानीय विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की सतर्कता से सभी लोगों को बचाया जा चुका है. सबकी हालत खतरे से बाहर है. एक किशोरी की हालत गंभीर है. जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
20 स्थानों पर जलभराव, निगम के दावों की खुली पोल
आगरा में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है. शुक्रवार दोपहर करीब पौने तीन बजे से झमाझम बारिश हुई. जिससे शहर में 20 से अधिक स्थानों पर जलभराव हो गया. जलभराव से फतेहाबाद रोड, वाटर वर्क्स-बल्केश्वर रोड समेत कई जगहों पर तो पूरी तरह से सडक पानी में डूब गई. जिससे राहगीरों को परेशानी हुई. इन स्थानों पर देर शाम तक सड़क पर घुटनों तक पानी भर था. कई कार पानी में फंस गईं. कुछ तो बंद ही हो गईं, उन्हें खींचकर ले जाना पड़ा. इस रोड पर नारकीय हालात हो गए.
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