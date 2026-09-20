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हिमाचल में रैपिडो पर घमासान, रोजगार बनाम नियमों के बीच फंसी बाइक/टैक्सी सर्विस

"दोपहिया वाहन मालिकों से भी अनुरोध है कि वे अपने निजी वाहनों को बाइक/टैक्सी सेवा जैसी व्यावसायिक सेवाओं में इस्तेमाल न करें, क्योंकि निजी श्रेणी में पंजीकृत वाहन को व्यावसायिक उपयोग के लिए संचालित नहीं किया जा सकता. जो दोपहिया वाहन चालक अवैध रूप से ऐसा संचालन कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी." - नवीन शर्मा, RTO मंडी

इस पूरे मामले को लेकर RTO मंडी नवीन शर्मा ने कहा कि बाइक/टैक्सी सेवा एग्रीगेटर की श्रेणी में आता है. ऐसे एग्रीगेटर के संचालन के लिए संबंधित राज्य सरकार/परिवहन विभाग से आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है. इसके बाद ही किसी निर्धारित क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से संचालन किया जा सकता है. फिलहाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाइक/टैक्सी सेवा को ऐसा कोई लाइसेंस या संचालन की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए राज्य में इसका संचालन अवैध माना जा रहा है.

दरअसल 4 सितंबर 2026 को एक निजी अखबार के जरिए मंडी में बाइक/टैक्सी सेवा शुरू होने की जानकारी सामने आई थी. यूनियन के अनुसार, अब तक करीब 100 लोग बाइक/टैक्सी सेवा के जरिए निजी बाइकों पर सवारियां ले जाने का काम कर रहे हैं. ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन का आरोप है कि बिना विभागीय अनुमति और व्यावसायिक लाइसेंस के निजी दोपहिया वाहनों का सवारियां ढोने के लिए व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है. इसको लेकर यूनियन ने आरटीओ से शिकायत की थी.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाइक/टैक्सी सेवा (रैपिडो) शुरू होने के बाद ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. यूनियन ने डीसी मंडी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को ज्ञापन सौंपकर बाइक/टैक्सी के जरिए निजी दोपहिया वाहनों से सवारियां ढोने पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं, बाइक/टैक्सी चालकों का कहना है कि इससे उन्हें रोजगार और कमाई का बेहतर जरिया मिल गया है.

एग्रीगेटर एक व्यावसायिक मॉडल है. ऐसा प्लेटफॉर्म या नेटवर्क, जहां किसी एक उद्योग या सेवा के विभिन्न असंगठित सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ एक ब्रांड के तहत जोड़ता है. एग्रीगेटर की कई श्रेणियां है. बाइक/टैक्सी सेवा एग्रीगेटर के तहत आता है. सेवा एग्रीगेटर के तहत विभिन्न स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ही छत की नीचे लाया जाता है. जहां ग्राहकों को उनके ब्रांड नाम के तहत समान गुणवत्ता और निश्चित मूल्य पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं. आसान शब्दों में किसी कंपनी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे Rapido, Ola, Uber इत्यादी.

एग्रीगेटर पॉलिसी की मांग

वहीं, बाइक/टैक्सी सेवा के विरोध के बीच बाइक/टैक्सी सर्विस के जरिए सवारी ढोने वाले चालकों ने भी अपना पक्ष सामने रखा है. बाइक/टैक्सी सेवा चालक पारुल का कहना है कि इससे उन्हें रोजगार का आसान जरिया मिला है. चालक का कहना है कि बाइक/टैक्सी सेवा उनके लिए कमाई का आसान जरिया बना है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से निजी वाहनों को लेकर एग्रीगेटर व्यवस्था के लिए नीति लागू की गई है और प्रदेश सरकार को भी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करनी चाहिए. बाइक/टैक्सी सेवा चालक का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इस तरह की सेवाएं संचालित हो रही हैं. ऐसे में हिमाचल में भी सरकार को पहले ही एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए थी. अगर प्रशासन को बाइक/टैक्सी सेवा के संचालन से कोई कानूनी या नीतिगत आपत्ति है तो कंपनी से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए. चालकों को इस तरह परेशान करना सही नहीं है.

"हम सिर्फ बाइक/टैक्सी सेवा के जरिए सेवा दे रहे हैं. संचालन से जुड़े फैसले कंपनी स्तर पर होते हैं. ऐसे में हमें बीच में परेशान करने की बजाय सरकार और प्रशासन को कंपनी से बात करनी चाहिए." - पारुल, बाइक/टैक्सी सेवा चालक

रोजगार रोकने के बजाए नई नीति की मांग

बाइक/टैक्सी सेवा चालक पारुल ने कहा कि अगर आने वाले समय में रोजगार के नए साधन के तौर पर हेली-टैक्सी जैसी सेवाएं शुरू होती हैं, तो क्या उनका भी इसी तरह विरोध किया जाएगा? उनका कहना है कि नए रोजगार के अवसरों को रोकने के बजाय सरकार को इनके संचालन के लिए स्पष्ट नियम और नीति बनानी चाहिए. बाइक/टैक्सी सेवा संचालक का कहना है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया है. करोड़ लोगों को निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के तौर पर चलाने की अनुमति का प्रावधान है. ऐसे में मंडी में बाइक/टैक्सी सेवा संचालन को लेकर राज्य की एग्रीगेटर नीति और अनुमति पर ध्यान देने की जरूरत है.

बाइक/टैक्सी सेवा से स्थानीय लोगों में खुशी

वहीं, स्थानीय लोगों में बाइक/टैक्सी सेवा संचालन को लेकर खुशी का माहौल है. स्थानीय निवासी नीरज हांडा ने कहा कि देशभर में रैपिडो का संचालन हो रहा है तो मंडी में भी इसकी बहुत जरूरत है. मंडी में बाइक/टैक्सी सेवा आने से समय की बचत के साथ लोगों को आने जाने की सुविधा मिल रही है. संकरी गलियों में आना-जाना आसान हो रहा है. सबसे बड़ी बात किराए में बचत हो रही है. जहां ऑटो में 100 रुपए किराया दिया जाता था. वही, बाइक/टैक्सी सेवा में 25-30 रुपए में पहुंच जाते हैं.

शिमला में भी बंद हो चुकी है बाइक/टैक्सी सेवा

मंडी में बाइक/टैक्सी सेवा को लेकर सड़क से प्रशासन तक बहस तेज है. एक ओर ऑटो यूनियन निजी दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल का विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं को रोजगार और आसान परिवहन से जोड़कर राज्यों से इन्हें मंजूरी देने की अपील कर रही है. ऐसे में अब नजर प्रदेश सरकार के फैसले पर है कि मंडी में बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर नीति क्या होगी और बाइक/टैक्सी सेवा का रास्ता किस दिशा में जाएगा? बता दें कि कुछ समय पहले शिमला में भी बाइक/टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, लेकिन टैक्सी यूनियन के विरोध के चलते वहां पर ये सेवा बंद कर दी गई.