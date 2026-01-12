ETV Bharat / state

भिवानी में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का विरोध-प्रदर्शन, भारी-भरकम टैक्स और मनमाने चालान को रद्द करने की मांग

भिवानी में बढ़े हुए रोड टैक्स और बड़े पैमाने पर चालान से परेशान ऑटो और टोटो संचालकों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया.

भिवानी में ऑटो रिक्शा संचालकों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
भिवानीः हरियाणा के भिवानी में ऑटो रिक्शा संचालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया. भिवानी की न्यू ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, भिवानी थ्री व्हीलर (तिपहिया) रेहड़ी और फुटपाथ व ई-रिक्शा एसोसिएशन के तले किरोड़ीमल पार्क के पास जमा हुए. अपने-अपने ऑटो-टोटो के साथ वाहन चालक प्रदर्शन करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारी-भरकम टैक्स और मनमाने चालान को रद्द करने की मांग की.

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य किया जाएः एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सोनी ने कहा कि "बाजार में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा की एंट्री बंद कर दी गई है. पुलिस द्वारा गलत चालान काटे जा रहे हैं, जिसके कारण सभी को परेशानी हो रही है. हमारी मांग है कि ऑटो रिक्शा पर 25 अगस्त 2025 को आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य किया जाए. प्रत्येक चौक पर रेहड़ी और फुटपाथ पर मार्केट बनाया जाए. ई-रिक्शा का टैक्स और पासिंग खत्म की जाए."

भिवानी में सड़कों पर उतरे ऑटो रिक्शा संचालक (Etv Bharat)

मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन का ऐलानः उन्होंने कहा कि "वे विधायक को कई बार मिलकर अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. उनकी तरफ से केवल आश्वासन ही दिया जाता है. अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे."

