ETV Bharat / state

भिवानी में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का विरोध-प्रदर्शन, भारी-भरकम टैक्स और मनमाने चालान को रद्द करने की मांग

भिवानीः हरियाणा के भिवानी में ऑटो रिक्शा संचालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया. भिवानी की न्यू ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, भिवानी थ्री व्हीलर (तिपहिया) रेहड़ी और फुटपाथ व ई-रिक्शा एसोसिएशन के तले किरोड़ीमल पार्क के पास जमा हुए. अपने-अपने ऑटो-टोटो के साथ वाहन चालक प्रदर्शन करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारी-भरकम टैक्स और मनमाने चालान को रद्द करने की मांग की.

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य किया जाएः एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सोनी ने कहा कि "बाजार में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा की एंट्री बंद कर दी गई है. पुलिस द्वारा गलत चालान काटे जा रहे हैं, जिसके कारण सभी को परेशानी हो रही है. हमारी मांग है कि ऑटो रिक्शा पर 25 अगस्त 2025 को आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य किया जाए. प्रत्येक चौक पर रेहड़ी और फुटपाथ पर मार्केट बनाया जाए. ई-रिक्शा का टैक्स और पासिंग खत्म की जाए."