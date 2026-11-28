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बिहार के इस शहर के ऑटो चालक विदेशियों से करते हैं फर्राटेदार बातें, देख कर रह जाएंगे हैरान

ऑटो चालक विदेशियों से करते हैं फर्राटेदार बातें ( ETV Bharat )

गया: बिहार का गया ज्ञान की साधना और पितरों के तर्पण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब इसकी प्रसिद्धी में एक और शब्द जुड़ गया है. वो है यहां के ऑटो-टोटो चालकों द्वारा फर्राटेदार विदेशी भाषाएं बोलने का. जी हां यहां एक-दो नहीं, बल्कि सैंकड़ों ऑटो- टोटो चालक ऐसे हैं, जो कई विदेशी भाषाओं को समझते हैं और बोलते हैं.

फर्राटेदार बातचीत से प्रभावित होते हैं पर्यटक

रशियन, चीनी, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका या अन्य किसी देश के पर्यटक या श्रद्धालु जब बोधगया आते हैं, तो उन्हें देखते ही ऑटो -टोटो चालक वेशभूषा से ही उनकी पहचान कर लेते हैं, फिर उसी देश की भाषा में अपनी आवाज लगाते हैं. खासबात ये है कि ऑटो- टोटो चालकों के इस अनोखे ज्ञान से विदेशी भी काफी प्रभावित होते हैं. वो इतने प्रभावित होते हैं, कि ऑटो या टोटो चालक को किराए भाड़े के अलावा और रुपए भी खुश होकर देते हैं. ऑटो चालक विदेशियों से करते हैं फर्राटेदार बातें (ETV Bharat) इन भाषाओं को बोलते हैं ऑटो-टोटो ड्राइवर बोधगया के ऑटो-टोटो (ई-रिक्शा) चालक श्रीलंका, जापानी, चीनी, कोरियाई, वियतनामी, तिब्बती, रशियन और कंबोडिया आदि भाषाओं की आंशिक जानकारी बोलचाल की भाषा में रखते हैं. वो पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कहां जाना है, कितने रुपए में ले जाना है, किस मिनिस्ट्री में पहुंचना है, भगवान बुद्ध की इस स्थली में कौन सा पर्यटन स्थान है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े हैं. इतना समन्वय आपसी बातचीत में बना लेते हैं और आसानी से अपना काम कर लेते हैं. 400 ऑटो चालक बोलते हैं विदेशी भाषा वर्तमान में जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार करीब 400 ऑटो चालक ऐसे हैं, जो कई देशों की भाषाओं की परख रखते हैं. किसी- किसी ऑटो चालक को करीब 10 विदेशी भाषाओं तक की जानकारी होती है. यहां के ऑटो- टोटो चालक विदेशी पर्यटक- श्रद्धालुओं के साथ आंशिक रूप से ही सही पर फर्राटेदार बातें कर लेते हैं. जिससे दोनों एक- दूसरे की बातों को समझ लेते हैं. इन देशों की भाषा बोलते हैं ऑटो-टोटो ड्राइवर (ETV Bharat) चार गुना तक बढ़ जाती है कमाई बोधगया में इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है. विश्व के दर्जनों देशों से बौद्ध श्रद्धालु बोधगया आ रहे हैं. ऐसे में विदेशी लैंग्वेज की समझ रखने वाले ऑटो चालक की आमदनी भी दुगनी हो रही है. पर्यटन सीजन में उनकी कमाई आम दिनों की अपेक्षा चार गुना बढ़ गई है. आम दिनों में जहां 500 से 700 के बीच प्रति ऑटो या टोटो चालक का कारोबार होता था. वहीं, अब रोजाना 2000 रुपए से अधिक का कारोबार हो रहा है. टोटो चालकों को कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान बोधगया निरंजना टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक सुरेश सिंह बताते हैं, कि बोधगया अंतरराष्ट्रीय स्थली है. यह बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का बड़ा केंद्र है. अभी पर्यटन सीजन है और काफी तादाद में विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु बोधगया आ रहे हैं. यहां ऑटो या टोटो चालक काफी संख्या में हैं, जो कई विदेशी भाषाओं की समझ रखते हैं. ऑटो-टोटो ड्राइवर की होती है एक्स्ट्रा कमाई (ETV Bharat)