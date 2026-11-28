बिहार के इस शहर के ऑटो चालक विदेशियों से करते हैं फर्राटेदार बातें, देख कर रह जाएंगे हैरान
Gaya Auto Toto Driver:गया में ऑटो-चालक विदेशियों से उनकी ही भाषा में फर्राटेदार बातें करते हैं.उन्हें 10 विदेशी भाषाओं तक की जानकारी है.रिपोर्ट-रतनेश कुमार
Published : November 28, 2026 at 7:27 AM IST
गया: बिहार का गया ज्ञान की साधना और पितरों के तर्पण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब इसकी प्रसिद्धी में एक और शब्द जुड़ गया है. वो है यहां के ऑटो-टोटो चालकों द्वारा फर्राटेदार विदेशी भाषाएं बोलने का. जी हां यहां एक-दो नहीं, बल्कि सैंकड़ों ऑटो- टोटो चालक ऐसे हैं, जो कई विदेशी भाषाओं को समझते हैं और बोलते हैं.
फर्राटेदार बातचीत से प्रभावित होते हैं पर्यटक
रशियन, चीनी, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका या अन्य किसी देश के पर्यटक या श्रद्धालु जब बोधगया आते हैं, तो उन्हें देखते ही ऑटो -टोटो चालक वेशभूषा से ही उनकी पहचान कर लेते हैं, फिर उसी देश की भाषा में अपनी आवाज लगाते हैं. खासबात ये है कि ऑटो- टोटो चालकों के इस अनोखे ज्ञान से विदेशी भी काफी प्रभावित होते हैं. वो इतने प्रभावित होते हैं, कि ऑटो या टोटो चालक को किराए भाड़े के अलावा और रुपए भी खुश होकर देते हैं.
इन भाषाओं को बोलते हैं ऑटो-टोटो ड्राइवर
बोधगया के ऑटो-टोटो (ई-रिक्शा) चालक श्रीलंका, जापानी, चीनी, कोरियाई, वियतनामी, तिब्बती, रशियन और कंबोडिया आदि भाषाओं की आंशिक जानकारी बोलचाल की भाषा में रखते हैं. वो पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कहां जाना है, कितने रुपए में ले जाना है, किस मिनिस्ट्री में पहुंचना है, भगवान बुद्ध की इस स्थली में कौन सा पर्यटन स्थान है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े हैं. इतना समन्वय आपसी बातचीत में बना लेते हैं और आसानी से अपना काम कर लेते हैं.
400 ऑटो चालक बोलते हैं विदेशी भाषा
वर्तमान में जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार करीब 400 ऑटो चालक ऐसे हैं, जो कई देशों की भाषाओं की परख रखते हैं. किसी- किसी ऑटो चालक को करीब 10 विदेशी भाषाओं तक की जानकारी होती है. यहां के ऑटो- टोटो चालक विदेशी पर्यटक- श्रद्धालुओं के साथ आंशिक रूप से ही सही पर फर्राटेदार बातें कर लेते हैं. जिससे दोनों एक- दूसरे की बातों को समझ लेते हैं.
चार गुना तक बढ़ जाती है कमाई
बोधगया में इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है. विश्व के दर्जनों देशों से बौद्ध श्रद्धालु बोधगया आ रहे हैं. ऐसे में विदेशी लैंग्वेज की समझ रखने वाले ऑटो चालक की आमदनी भी दुगनी हो रही है. पर्यटन सीजन में उनकी कमाई आम दिनों की अपेक्षा चार गुना बढ़ गई है. आम दिनों में जहां 500 से 700 के बीच प्रति ऑटो या टोटो चालक का कारोबार होता था. वहीं, अब रोजाना 2000 रुपए से अधिक का कारोबार हो रहा है.
टोटो चालकों को कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान
बोधगया निरंजना टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक सुरेश सिंह बताते हैं, कि बोधगया अंतरराष्ट्रीय स्थली है. यह बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का बड़ा केंद्र है. अभी पर्यटन सीजन है और काफी तादाद में विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु बोधगया आ रहे हैं. यहां ऑटो या टोटो चालक काफी संख्या में हैं, जो कई विदेशी भाषाओं की समझ रखते हैं.
भिखारी भी बोलते हैं अंग्रेजी
सुरेश सिंह आगे बताते हैं, कि ऑटो-टोटो चालक विदेशियों को घूमाते -घूमाते उनके आव-भाव से काफी कुछ सीख गए हैं. पहले ये ड्राइवर किसी अनुभवी ऑटो-टोटो ड्राइवर के संपर्क में आते हैं और जब अनुभवी ऑटो या टोटो चालक जब विदेशी से बात करता है, तो उसी से सीखकर यह स्वावलंबी बन जाते हैं. इस तरह ये विदेशी भाषाओं को सीख लेते हैं.
''बोधगया में थाई, बर्मा, वियतनाम, चीन आदि देश की भाषा बोलने वाले ऑटो चालक हैं. इंग्लिश तो यहां काॅमन है. विदेशी पर्यटक जब आते हैं, तो रूप, रंग और उनके व्यवहार से चालक समझ जाते हैं, कि वह किस देश के हैं. 2000 से अधिक टोटो-ऑटो चालकों में से 400 से 500 ऐसे ऑटो-टोटो चालक हैं, जो कई विदेशी लैंग्वेज की आंशिक तौर पर जानकारी रखते हैं''. - सुरेश सिंह, संचालक, बोधगया निरंजना टूर एंड ट्रेवल्स
कपड़े से पहचान लेते हैं ऑटो-टोटो चालक
वहीं, टोटो चालक दीपक कुमार बताते हैं, कि विदेशियों को कपड़े से पहचान लेते हैं, कि कौन किस देश का है और इस आधार पर उनसे बात करते हैं. हम लोगों की जुबान पर संबंधित देश की मुद्रा, कहां जाना है, उनका स्वागत, हल्की फुल्की बातचीत आदि इन शब्दों को विदेशी लैंग्वेज में बोलकर पर्यटक को अपने ऑटो या टोटो में बैठाते हैं और फिर आराम से उन्हें ले जाते हैं.
ऑटो-टोटो चालकों के लिए अंग्रेजी भाषा आम
टोटो चालक सुरेश कुमार बताते हैं, कि इंग्लिश तो हर कोई थोड़ा बहुत बोल लेता है, लेकिन इसके अलावा अन्य देशों की भाषाएं भी टोटो चालक आराम से समझ लेते हैं. बोधगया के ऑटो या टोटो चालकों को 6 से अधिक विदेशी भाषाओं का ज्ञान आंशिक रूप से जरूर होता है. अधिक से अधिक 10 विदेशी भाषा के संबंध में जानकारी रखते हैं.
''विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में पूजा स्टार्ट है. हम लोग लोकल हैं और पिछले 5 सालों से मैं टोटो चला रहा हूं. जिससे कई कंट्री की भाषा की समझ है. विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं से एक-दूसरे को समझने भर के लिए उनकी भाषा में बात कर लेता हूं. मैं थाईलैंड, रशिया, श्रीलंका समेत 8 से 10 देश की भाषाओं को समझ लेता हूं''. - राजेश कुमार, टोटो चालक.
भाषा का ज्ञान होने से प्रभावित नहीं होता काम
ऑटो चालक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि देश के किसी भी राज्य के पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है. ज्यादातर विदेशी बौद्ध देशों से आते हैं. उनकी भाषाओं को हम लोग समझते हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र- तेलुगू के लोग आते हैं, तो उनकी भाषाओं को समझते हैं. उनकी भाषाओं में बात भी करते हैं. वहीं, जापान से लोग आते हैं, तो उनकी भाषा में भी आंशिक रूप से बात करते हैं. इस तरह हम लोगों का काम प्रभावित नहीं होता है.
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