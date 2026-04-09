मिर्जापुर में जलप्रपात में डूबने से ऑटो चालक की मौत, दूसरे दिन मिला शव
मिर्जापुर अहरौरा थाना क्षेत्र के सुखदरिया जलप्रपात का मामला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 2:19 PM IST
मिर्जापुर: जिले में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए सैलानी ऑटो चालक की जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई. दूसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया जा सका.
मिर्जापुर अहरौरा थाना क्षेत्र के सुखदरिया जलप्रपात में बुधवार शाम डूबे ऑटो चालक सन्नी खान का शव 18 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच से खोज निकाला. शव को देखते ही परिजन बिलख-बिलखकर रो पड़े.
बताया जा रहा है कि चंदौली के पड़ाव क्षेत्र स्थित चौरहट के रहने वाला ऑटो चालक सन्नी खान बुधवार को मित्र दिलशाद के साथ सलमान के घर बाराडीह आया हुआ था. इस बीच तीनों मित्र पिकनिक मनाने लखनिया दरी जलप्रपात पर पहुंचे. वहां से वे पहाड़ों तथा जंगल के रास्ते सुखदरिया पहुंचे. यहां मौज मस्ती के दौरान नहाते समय पैर फिसलने पर गहरे पानी में जाने से सन्नी खान डूब गया. यह नजारा देखकर मित्रों की हालत खराब हो गई.
आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची तो सर्च ऑपरेशन देर रात चलाया गया. चुनार से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई. काफी खोजबीन के बावजूद अंधेरा होने के चलते रात में डूबे सैलानी सन्नी का पता नहीं चला. गुरुवार सुबह एसडीआरएफ टीम के गोताखोरों ने काफी परिश्रम के बाद पत्थर के दर्रे में फंसे शव को तलाश लिया.
इस बारे में अहरौरा थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि गहरे पानी में जाने से युवक की डूब कर मौत हुई है. शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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