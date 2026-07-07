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फाइनेंस कंपनी के किस्त भुगतान के दबाव, आहत ऑटो चालक ने की खुदकुशी!

रांचीः शहर के धुर्वा स्मार्ट सिटी परिसर में एक ऑटो चालक ने सोमवार देर रात आत्महत्या कर ली. परिवार वालों का आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मियो के द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है.

क़िस्त भुगतान का था दबाब

ऑटो चालक सूरज नायक एचइसी के धुर्वा सेक्टर तीन के रहने वाले थे. परिवार वालों का आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लगातार उन पर किस्त भरने को लेकर न सिर्फ दबाव बना रहे थे. बल्कि उनके घर में जाकर गाली-गलौज भी करते थे. इसी से आहत होकर ऑटो चालक ने खुदकुशी कर ली.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित परिजन और मोहल्लेवासी मंगलवार को सड़क पर उतर आए. इस दौरान धुर्वा सेक्टर थ्री मार्केट के पास की सड़क को शव के साथ थोड़े देर के लिए जाम भी कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद धुर्वा थानेदार अनिल कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीम ने जाम कर रहे लोगों को समझा कर वापस भेजा.

पुलिस के आश्वासन के बाद स्थानीय लोगों ने जाम हटाया और आवागमण सामान्य हुआ.

फाइनेंस कंपनी के कर्मियों को गिरफ्तार करे पुलिस

आक्रोशित लोगों का कहना था कि फाइनेंसकर्मी किस्त को लेकर लगातार सूरज को परेशान कर रहे थे. फाइनेंस कंपनी के मैनेजर, एजेंट और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा.