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शराब पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

आगरा: खंदौली थाना पुलिस ने शुक्रवार देर शाम मददगार बनकर दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मंगलवार रात भगवान टॉकीज से एक महिला को ऑटो में बैठाया था. महिला बुधवार सुबह गांव अगरपुर में अर्द्धनग्न मिली थी. महिला ने पुलिस को उसके साथ रेप की जानकारी दी थी. अपने पति पर भी गंभीर आरोप लगाए है. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के अनुसार, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव अगरपुर के पास बुधवार सुबह तड़के एक महिला अर्द्धनग्न अवस्था में मिली. वहां मौजूद चौकीदार देवेंद्र सिंह चौहान ने महिला की आवाज सुनी और उसके पास पहुंचा. महिला अर्द्धनग्न होने पर उसे कपड़े पहनने को दिए.

ग्रामीणों की सूचना पर खंदौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि फेसबुक फ्रैंड से मिलने उत्तराखंड के हरिद्वार से आगरा आई थी. दयालबाग क्षेत्र में फेसबुक फ्रेंड रहता है. वहीं, महिला के पति ने पुलिस को बताया कि पिछले एक साल वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रह रहा है. पत्नी शराब पीती है, जिससे विवाद होता है. पत्नी शराब पीने के लिए किसी से भी रुपये मांगती है. हमारा एक बच्चा भी है. बच्चा मेरे पास है. पत्नी का मायका नगला पदी क्षेत्र में है. पत्नी यह झूठ बोल रही है कि हरिद्वार की रहने वाली है. मैं उसे किसी गेस्ट में लेकर नहीं गया. वह नशे की हालत में हर बार मुझपर गंभीर आरोप लगाती है.



डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि महिला का मेडिकल कराया है. तहरीर के आधार पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. ऑटो चालक की तलाश में कई टीमें लगाईं थी. शुक्रवार देर शाम आरोपी ऑटो चालक राहुल पुत्र अर्जुन सिंह निवासी बुर्ज अकबरपुर, थाना खंदौली को गिरफ्तार किया है. आरोपी को ऑटो जब्त किया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मंगलवार रात टॉकीज से बहाने से महिला को ऑटो में बैठा लिया. दोनों ने शराब पी. इसके बाद खंदौली में उसके साथ रेप किया. इसके बाद उसे रास्ते में छोड़कर भाग गया.