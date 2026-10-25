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जलती चिता में जा घुसा ऑटो, आग की चपेट में आए मामा-भांजा, रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे

जलती चिता में जा घुसा ऑटो, आग की चपेट में आए मामा-भांजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: शहर मंगला इलाके में एक दिल दहला देने वाला अनोखा हादसा सामने आया है. यहां श्मशान घाट में बैक गियर में लगी एक ऑटो अचानक जलती चिता के अंदर जा घुसा. इस हादसे में ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गया, वहीं वाहन में सवार मामा और भांजे आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बिलासपुर में श्मशान घाट में बैक गियर में लगा एक ऑटो जलती चिता में जा घुसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे रिश्तेदार यह पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है. मंगला की दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराणा प्रताप चौक के रहने वाले ऑटो ड्राइवर दशरथ सिंह राजपूत अपने भांजे शैलेंद्र सिंह के साथ मंगला धुरीपारा श्मशान घाट पहुंचे थे. दोनों अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल हुए.