जलती चिता में जा घुसा ऑटो, आग की चपेट में आए मामा-भांजा, रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे
बिलासपुर में श्मशान घाट में बैक गियर में लगा एक ऑटो जलती चिता में जा घुसा, मंगला इलाके का मामला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 3:17 PM IST
बिलासपुर: शहर मंगला इलाके में एक दिल दहला देने वाला अनोखा हादसा सामने आया है. यहां श्मशान घाट में बैक गियर में लगी एक ऑटो अचानक जलती चिता के अंदर जा घुसा. इस हादसे में ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गया, वहीं वाहन में सवार मामा और भांजे आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे रिश्तेदार
यह पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है. मंगला की दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराणा प्रताप चौक के रहने वाले ऑटो ड्राइवर दशरथ सिंह राजपूत अपने भांजे शैलेंद्र सिंह के साथ मंगला धुरीपारा श्मशान घाट पहुंचे थे. दोनों अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल हुए.
बैक गियर की वजह से हुआ बड़ा हादसा
बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के बाद दशरथ अपने भांजे को लेकर ऑटो से घर लौटने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने जैसे ही ऑटो स्टार्ट कर आगे बढ़ाने की कोशिश की, वाहन आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ भागने लगा. दरअसल, ऑटो गलती से बैक गियर में लगा हुआ था. अनियंत्रित होकर ऑटो सीधे पीछे की तरफ जल रही चिता के अंदर जाकर समा गया.
मामा-भांजे झुलसे, ऑटो जलकर हुआ राख
चिता की भीषण आग की चपेट में आते ही ऑटो में तेजी से आग फैल गई. ऑटो में बैठे दशरथ और उनके भांजे शैलेंद्र बुरी तरह झुलस गए, लेकिन दोनों ने किसी तरह सूझबूझ दिखाकर समय रहते वाहन से बाहर छलांग लगाई. देखते ही देखते पूरा ऑटो जलकर खाक हो गया. हादसे के बाद श्मशान घाट में मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को इलाज के लिए सिम्स (SIMS) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.