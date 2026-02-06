ETV Bharat / state

घर के बाहर खड़ी ऑटो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

जलकर खाक हुई ऑटो ( फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़ )

चित्तौड़गढ़ : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मोहर मंगरी कच्ची बस्ती इलाके में गुरुवार रात को घर के बाहर खड़े दो ऑटो में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. बाइक सवार दो युवकों पर वारदात को अंजाम देने की आशंका है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई. चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे कोतवाली पुलिस थाने पर सूचना मिली थी कि मोहर मंगरी कच्ची बस्ती क्षेत्र में आग लग गई है. ड्यूटी ऑफिसर ने मौके पर जाकर देखा तो सामने आया कि कच्ची बस्ती में एक मकान के बाहर खड़े दो ऑटो में आग लगी हुई थी. अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डाल कर ऑटो में आग लगा दी. इस पर दमकल को सूचना की गई. मौके पर बस्ती के काफी लोग भी मौजूद थे. पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि यह ऑटो दो भाइयों शिवप्रकाश व गोपाल सोनी के थे.