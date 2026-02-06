घर के बाहर खड़ी ऑटो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार
रात को कुछ युवकों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गए.
Published : February 6, 2026 at 10:10 AM IST
चित्तौड़गढ़ : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मोहर मंगरी कच्ची बस्ती इलाके में गुरुवार रात को घर के बाहर खड़े दो ऑटो में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. बाइक सवार दो युवकों पर वारदात को अंजाम देने की आशंका है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई.
चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे कोतवाली पुलिस थाने पर सूचना मिली थी कि मोहर मंगरी कच्ची बस्ती क्षेत्र में आग लग गई है. ड्यूटी ऑफिसर ने मौके पर जाकर देखा तो सामने आया कि कच्ची बस्ती में एक मकान के बाहर खड़े दो ऑटो में आग लगी हुई थी. अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डाल कर ऑटो में आग लगा दी. इस पर दमकल को सूचना की गई. मौके पर बस्ती के काफी लोग भी मौजूद थे. पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि यह ऑटो दो भाइयों शिवप्रकाश व गोपाल सोनी के थे.
दोनों के ऑटो घर के बाहर खड़े थे, जिनमें किसी ने आग लगाई थी. परिजनों ने आशंका जताई है कि अज्ञात बाइक सवार आए थे, जो आग लगा कर फरार हो गए. पुलिस ने परिवार को रिपोर्ट देने को कहा है. इनकी रिपोर्ट पर पुलिस नियमानुसार कार्यवाही करेगी. इधर, ऑटो मालिक शिवप्रकाश सोनी ने बताया कि प्रार्थी और उसका भाई मोहर मंगरी बस्ती में साथ ही रहते हैं. ऑटो को स्कूल में और सवारियों पर चलाते हैं. रोज की तरह रात को भी ऑटो घर के बाहर ही खड़े किए थे. सोनी ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं है. इधर, जानकारी में सामने आया कि रात को आग लगने की जानकारी परिवार और पड़ोसियों को मिली तो सभी घरों से बाहर आ गए. परिवार के लोग घर के बर्तन में पानी भर कर आग बुझाते दिखे. पेट्रोल डालने के कारण आग तेजी से फैली थी, जिसके कारण ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गया.