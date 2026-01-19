ETV Bharat / state

ऑटो आनर्स एसोसिएशन ने की धमतरी में हड़ताल, रैली निकालकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

ऑटो चालकों की मांग है, बस स्टैंड में नशे के सामानों की बिक्री पर रोक लगाई जाए, ई-चालान की समस्या का समाधान हो.

ऑटो आनर्स एसोसिएशन की हड़ताल (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 19, 2026

धमतरी: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ई रिक्शा के चलने से जहां लोगों की मुश्किलें आसान हुई है, वहीं अब ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के बीच विवाद भी बढ़ने लगा है. ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि ई- रिक्शा चलने से उनके ऑटो में सवारी नहीं बैठ रही है, जिससे उनकी आमदनी दिनों दिन घटनी जा रही है. ऑटो चालकों का आरोप है कि ई-रिक्शा चालक मनमाने तरीके से किराया भी लोगों से वसूल रहे हैं. ऑटो ड्राइवरों और मालिका का आरोप है कि जिला प्रशासन की मनमानी के चलते ई-चालान भी गलत तरीके से काटा जा रहा है. अपनी इन्ही सब मांगों को लेकर आज डीजल ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया. ऑटो चालकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी.

ऑटो के थमे पहिए, प्रशासन से मांगी मदद

डीजल ऑटो ड्राइवरों और मालिकों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए. ऑटो ड्राइवरों ने बताया कि शहर में कुल 700 से ज्यादा डीजल ऑटो रोज सड़कों पर दौड़ते हैं. आज करीब 300 ऑटो यहां प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. नाराज वाहन चालकों का कहना है कि जिस बस स्टैंड से वो गाड़ी में सवारी बिठाते हैं, उस स्डैंट में नशे की कई दुकानें हैं, जहां खुलेआम नशा बिकता है. ऑटो ड्राइवरों की मांग है कि नशे की बिक्री पर रोक लगे. रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे ऑटो ड्राइवरों ने एसपी या कलेक्टर से मिलने की मांग की. मौके पर मौजूद अफसरों ने उनको रोक दिया. पुलिस का कहना था कि आपको जो भी ज्ञापन देना है या मीडिया से बात करनी है वो करें. लेकिन ड्राइवर इस बात पर अड़े रहे कि वो एसपी या कलेक्टर से को ही अपना ज्ञापन देंगे.

ऑटो आनर्स एसोसिएशन की हड़ताल (ETV Bharat)

क्या चाहते हैं प्रदर्शनकारी

शहर में बढ़ते ई-रिक्शा, ई-चालान और फिटनेस बनाने के लिए रायपुर जाने, बस स्टेंड में नशाखोरी समेत विभिन्न मुद्दों के समाधान पर पुलिस से ऑटो चालकर ठोस आश्वासन चाहते हैं. ऑटो चालक चाहते हैं कि उनकी सात सूत्री मांगों पर प्रशासन गंभीरता से विचार करे और उसे पूरा करे. धरने पर बैठे ऑटो चालकों ने बाद में ऑटो ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिल अहमद के नेतृत्व में अपनी मांगों का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा.

ऑटो आनर्स एसोसिएशन की हड़ताल (ETV Bharat)

ज्ञापन में क्या है

ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि ई-रिक्शा द्वारा रूद्री रोड में सवारी से निर्धारित किराये से अधिक रूपये वसूले जाते हैं. बस स्टेंड से अंबेडकर चौक तक 20 रूपये लिया जाता है. जबकि ऑटो द्वारा 10 रूपये लिया जाता है, 90 प्रतिशत ई-रिक्शा का न कोई इंश्योरेंस है और न लायसेंस और न फिटनेस है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई उनपर नहीं की जाती. ऑटो वालों को उल्टा धमकी दी जाती है.

धमतरी में आटो वालों के ऊपर ई-चालान 50 हजार से लेकर लाख रूपये तक किया जा रहा है जबकि ई-रिक्शा वालों के पास गाड़ियों के दस्तावेज नहीं है. उनका चालान आखिर क्यों नहीं हो रहा है? धमतरी जिले में फिटनेस बनाने का काम रोक दिया गया है. जिसके कारण ऑटो वालों को धमतरी से रायपुर या दुर्ग जाना पड़ रहा है. रायपुर और दुर्ग जाने पर चालानी कार्रवाई की जाती है.

संपादक की पसंद

