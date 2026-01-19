ETV Bharat / state

ऑटो आनर्स एसोसिएशन ने की धमतरी में हड़ताल, रैली निकालकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

धमतरी: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ई रिक्शा के चलने से जहां लोगों की मुश्किलें आसान हुई है, वहीं अब ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के बीच विवाद भी बढ़ने लगा है. ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि ई- रिक्शा चलने से उनके ऑटो में सवारी नहीं बैठ रही है, जिससे उनकी आमदनी दिनों दिन घटनी जा रही है. ऑटो चालकों का आरोप है कि ई-रिक्शा चालक मनमाने तरीके से किराया भी लोगों से वसूल रहे हैं. ऑटो ड्राइवरों और मालिका का आरोप है कि जिला प्रशासन की मनमानी के चलते ई-चालान भी गलत तरीके से काटा जा रहा है. अपनी इन्ही सब मांगों को लेकर आज डीजल ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया. ऑटो चालकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी.

ऑटो के थमे पहिए, प्रशासन से मांगी मदद

डीजल ऑटो ड्राइवरों और मालिकों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए. ऑटो ड्राइवरों ने बताया कि शहर में कुल 700 से ज्यादा डीजल ऑटो रोज सड़कों पर दौड़ते हैं. आज करीब 300 ऑटो यहां प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. नाराज वाहन चालकों का कहना है कि जिस बस स्टैंड से वो गाड़ी में सवारी बिठाते हैं, उस स्डैंट में नशे की कई दुकानें हैं, जहां खुलेआम नशा बिकता है. ऑटो ड्राइवरों की मांग है कि नशे की बिक्री पर रोक लगे. रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे ऑटो ड्राइवरों ने एसपी या कलेक्टर से मिलने की मांग की. मौके पर मौजूद अफसरों ने उनको रोक दिया. पुलिस का कहना था कि आपको जो भी ज्ञापन देना है या मीडिया से बात करनी है वो करें. लेकिन ड्राइवर इस बात पर अड़े रहे कि वो एसपी या कलेक्टर से को ही अपना ज्ञापन देंगे.