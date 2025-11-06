ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में ऑटो पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 14 घायल

ऑटो ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप: हादसे में पीड़ित लोगों ने ऑटो ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. नदी में ऑटो गिरने के बाद कुछ महिलाएं बचकर बाहर निकली और वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

कोरिया: जिले के बैकुंठपुर जनपद में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. दशगात्र से लौट रही ऑटो यात्रियों सहित नदी में गिर गई. इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई. 14 महिलाएं घायल है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

बैकुंठपुर नदी में ऑटो पलटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऑटो हेलीकॉप्टर के जैसे स्पीड में चल रहा था और ऑटो नदी में गिरा दिया. वहां मौजूद कुछ लोगों से मदद मांगी. हम लोग ऑटो में 16 लोग थे. एक की मौत तुरंत हो गई. दूसरे की मौत रास्ते में ही हो गई. ऑटो ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कई लोग अभी भी गंभीर है -मानमती, स्थानीय

दशगात्र में नहाने के लिए गए थे. ऑटो से वापस आ रहे थे. इसी दौरान पुल से ऑटो कर गिई. ऑटो ड्राइवर काफी नशे में था-प्रीत कुमार, सरपंच

प्रताप राजवाड़े का ऑटो था. वो काफी नशे में था. ऑटो को नदी में गिरा दिया-गीतगार सिंह, जिला पंचायत सदस्य



कई घायलों की स्थिति गंभीर: घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है. कई घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वे खतरे से बाहर हैं. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. टीम में पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं.