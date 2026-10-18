नवरात्र में चंडीगढ़ के ऑटो बाजार में बढ़ी रौनक, चार दिन में 700 कारें बिकीं
चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में नवरात्र में 18 अक्टूबर तक 1700 कारें बिकीं.
Published : October 18, 2026 at 8:14 PM IST
चंडीगढ़: नवरात्र के साथ ट्राइसिटी के ऑटोमोबाइल बाजार में भी रौनक बढ़ गई है. त्योहार के दौरान नई गाड़ी खरीदने की परंपरा का असर इस बार भी देखने को मिल रहा है. शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है और कारों की बिक्री ने कारोबारियों को उत्साहित किया है. नवरात्र के शुरुआती दिनों से 18 अक्टूबर तक चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 1700 कारें बिक चुकी थीं.
त्योहारी सीजन में बिक्री में इजाफा का अनुमानः उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 700 कारों की बिक्री हुई. इसके बाद मोहाली में 802 और पंचकूला में 204 कारें बिकीं. आंकड़े बताते हैं कि नवरात्र के शुरुआती दिनों में ही कार बाजार में अच्छी खरीदारी हुई है. कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन आगे बढ़ने के साथ बिक्री में और इजाफा हो सकता है.
क्यों नवरात्रा में गाड़ियों की होती है ज्यादा बिक्रिः ऑटो कंपनी हुंडई से जुड़े सेल्समैन जसविंदर सिंह ने बताया कि "नवरात्र में गाड़ी खरीदने को शुभ मानने वाले ग्राहक इस दौरान खरीदारी का फैसला लेते हैं. ऐसे में कंपनियां और डीलर भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर दे रहे हैं. ग्राहकों की पसंद, बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग मॉडल की मांग देखी जा रही है."
बाजार में पैदा होता है उत्साहः त्योहारी खरीदारी से ऑटोमोबाइल कारोबार को हर साल उम्मीद रहती है. इस बार भी नवरात्र के दौरान बढ़ी बिक्री ने बाजार में उत्साह पैदा किया है. अब कारोबारियों की नजर आने वाले दिनों में ग्राहकों की संख्या और बिक्री के रुझान पर रहेगी.
इस साल बिक रही है कम गाड़ियांः चंडीगढ़ की पहली हुंडई एजेंसी कंट्री हुंडई के सेल्समेन जसविंदर सिंह ने बताया कि "इस बार गाड़ियों को खरीदने का रुझान कम देखा जा रहा है. लोगों को मानना है की इस बार के नवरात्रा में शुभ मुहूर्त नहीं है जिसका वजह से वे इस बार गाड़ियां कम खरीद रहे हैं. वहीं दूसरी ओर होंडा की कारों में भी खरीददारी में कमी आई हैं. अभी फिलहाल हमारी 50 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है. रोजाना 4-5 गाड़ियां डिलीवर हो रही हैं."
टाटा की 200 से ज्यादा गाड़ियों की हो चुकी है बुकिंगः टाटा एजेंसी के मैनेजर राजीव कुमार का कहना है कि "उनके पास 200 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है रोजाना बीस से 25 गाड़ियां लोगों को डिलीवरी की जा रही हैं. इस इस साल टाटा की गाड़ियों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है."
EV के प्रति ग्राहकों में कम इंटरेस्टः ईवी में डील करने वाले शोरूम मालिक वैभव मदान ने बताए कि "ग्राहक ईवी में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. अभी तक सिर्फ 16% ही खरीददारी की गई है. जब की टू व्हीलर्स की बात की जाए तो सिर्फ 40% ही लोगों की और से खरीददारी की गई है. सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ियों की डिलीवरी में आ रही है. इस समय ईवी मार्केट में स्लो देखी जा रही है. जहां समय पर डिलीवरी नहीं हो रही है. इस समय ईवी गाड़ियां चाइना और जापान जैसे कंट्री से आ रही हैं, जिस वजह से पीछा से ही स्टॉक पूरे नहीं हो पा रहा है."