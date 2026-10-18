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नवरात्र में चंडीगढ़ के ऑटो बाजार में बढ़ी रौनक, चार दिन में 700 कारें बिकीं

नवरात्र में चंडीगढ़ के ऑटो बाजार में बढ़ी रौनक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नवरात्र के साथ ट्राइसिटी के ऑटोमोबाइल बाजार में भी रौनक बढ़ गई है. त्योहार के दौरान नई गाड़ी खरीदने की परंपरा का असर इस बार भी देखने को मिल रहा है. शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है और कारों की बिक्री ने कारोबारियों को उत्साहित किया है. नवरात्र के शुरुआती दिनों से 18 अक्टूबर तक चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 1700 कारें बिक चुकी थीं.

त्योहारी सीजन में बिक्री में इजाफा का अनुमानः उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 700 कारों की बिक्री हुई. इसके बाद मोहाली में 802 और पंचकूला में 204 कारें बिकीं. आंकड़े बताते हैं कि नवरात्र के शुरुआती दिनों में ही कार बाजार में अच्छी खरीदारी हुई है. कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन आगे बढ़ने के साथ बिक्री में और इजाफा हो सकता है.

नवरात्र में चंडीगढ़ के ऑटो बाजार में बढ़ी रौनक (ETV Bharat) क्यों नवरात्रा में गाड़ियों की होती है ज्यादा बिक्रिः ऑटो कंपनी हुंडई से जुड़े सेल्समैन जसविंदर सिंह ने बताया कि "नवरात्र में गाड़ी खरीदने को शुभ मानने वाले ग्राहक इस दौरान खरीदारी का फैसला लेते हैं. ऐसे में कंपनियां और डीलर भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर दे रहे हैं. ग्राहकों की पसंद, बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग मॉडल की मांग देखी जा रही है." बाजार में पैदा होता है उत्साहः त्योहारी खरीदारी से ऑटोमोबाइल कारोबार को हर साल उम्मीद रहती है. इस बार भी नवरात्र के दौरान बढ़ी बिक्री ने बाजार में उत्साह पैदा किया है. अब कारोबारियों की नजर आने वाले दिनों में ग्राहकों की संख्या और बिक्री के रुझान पर रहेगी.