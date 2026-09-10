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चाकू की नोक पर तीन स्कूली छात्राओं के अपहरण की कोशिश, दो गिरफ्तार, ग्रामीण धरने पर बैठे

घटना के बाद ग्रामीण महाराणा प्रताप चौक पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की.

सुनेल थाना
सुनेल थाना (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 9:53 AM IST

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झालावाड़ : सुनेल कस्बे के सामिया गांव में बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही तीन नाबालिग स्कूली छात्राओं का दो युवकों ने अपहरण करने की कोशिश की. छात्राओं ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंच गए. इस कारण दोनों आरोपी ऑटो चालक वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया.

सुनेल थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि स्कूल से घर लौट रही तीन नाबालिग छात्राओं को चाकू दिखाकर अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है. छात्राओं के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े तो दोनों आरोपी युवक वहां से भाग निकले. ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. गिरफ्तार किए गए दो युवक मोहम्मद इसरार व गुलाम हुसैन है, जो नई आबादी बोलियापर, मंदसौर (मध्य प्रदेश) के रहने वाले हैं. दोनों युवक आसपास के क्षेत्र में ऑटो से कबाड़ का सामान खरीदने का काम करते हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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परिजनों का आरोप है कि दोनों युवकों ने छात्राओं को चाकू की नोक पर उनका अपहरण करने की कोशिश की और गंदे इशारे किए. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. महाराणा प्रताप चौक पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की. घटना के बाद सुनेल में तनाव और आक्रोश का माहौल बना रहा. नाराज ग्रामीणों ने सुनील कस्बे के महाराणा प्रताप चौक पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया. बाद में पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया. पुलिस अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए निष्पक्ष जांच और कानून के तहत कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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