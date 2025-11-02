ETV Bharat / state

दिल्ली के गोकुलपुरी में ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या, मामले की जांच शुरू

पुलिस ने कहा कि हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है. फिलहाल हमलावर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या
ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 10:13 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या की घटना सामने आई है. यहां गोकुलपुरी में 47 वर्षीय ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है. डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 55 मिनट पर पुलिस को गोकुलपुरी थाने में एक कॉल मिली. इसमें बताया गया कि बृजपुरी पुलिया के पास झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मारा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल को उसके साथी जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे.

अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान देव शर्मा (47 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कि भगीरथ विहार का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि हत्या किस वजह से की गई इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है पर प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या आपसी कहासुनी की आशंका जताई जा रही है. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे हमलावर की सटीक पहचान हो सके.

स्थानीय लोगों के अनुसार, देव शर्मा इलाके में कई वर्षों से ऑटो चलाकर परिवार का गुजारा करता था. वारदात के वक्त वह अपने परिचितों के साथ पुलिया के पास खड़ा था, तभी अचानक किसी व्यक्ति ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है. इससे पहले सीलमपुर इलाके में हुई युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

