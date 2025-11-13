ETV Bharat / state

लखनऊ में सरेराह 13 साल की छात्रा से छेड़छाड़, ऑटो चालक ने दिखाया अश्लील वीडियो

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में एक बार फिर शर्मसार देने वाला मामला सामने आया है. यहां कोचिंग से घर लौट रही एक 13 वर्षीय छात्रा को ऑटो चालक ने रोककर आपत्तिजनक वीडियो दिखाए. साथ ही कहीं चलने के लिए कहा. ऑटो चालक के इस व्यवहार से किशोरी डर गई. उसने हिम्मत जुटाकर विरोध किया और शोर मचाया. किशोरी के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग एकत्र हो गए. लोगों ने आरोपी ऑटो चालक को पड़कर पुलिस को सौंप दिया.

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर शाम आशियाना थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर जी चौराहे के पास एक सूनसान जगह पर ऑटो चालक खड़ा था. इसी दौरान एक 13 वर्षीय छात्रा कोचिंग पढ़कर अपने घर के लिए लौट रही थी. ऑटो चालक ने छात्रा को देखा तो उसे रोक लिया. इसके बाद उसे अश्लील वीडियो दिखाने लगा. छात्रा ने आरोप लगाया कि इस दौरान चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए साथ में चलने को कहा. छात्रा ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास मौजूद लोगों को ध्यान उस तरफ गया. लोगों को जुटता देख ऑटो चालक वहां से खिसकने लगा लेकिन उसे दौड़कर पकड़ लिया गया. इधर, आरोपी को पकड़ने के साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया.

इस बारे में आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर ऑटो चालक रमेश कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी कुरियाना आलमबाग को हिरासत लिया गया है. साथ ही चालक पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.