बिहार में फिर हत्या, अपराधियों ने दिनदहाडे़ ऑटो चालक को मारी गोली
बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. जमुई में दिनदहाडे़ ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पढ़ें..
Published : March 31, 2026 at 4:52 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई में ऑटो चालक की हत्या हुई है. दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. दिनदहाडे हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए. वहीं, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.
ऑटो चालक की हत्या: घटना जिले के टाउन थाना क्षेत्र के जमुई-लखीसराय मार्ग की है. ढंढ के बगल में लखनधनमा के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय अशोक यादव के रूप में हुई है, जो ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था.
सवारी का कर रहे थे इतजार: परिजनों ने बताया कि रोजाना की तरह अशोक अपने घर (मुसहरी) के बगल में चौक पर ऑटो लगाकर खड़े थे. कुछ सवारी ऑटो में बैठे थे, कुछ और सवारी का वह इंतजार कर रहे थे. उसी दौरान ढंढ की ओर से दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश हथियारबंद अपराधी वहां आ धमके.
कनपट्टी में सटाकर मारी गोली: अपराधियों ने आते ही ऑटो चालक अशोक यादव को पकड़ लिया. उसी बीच में एक बदमाश ने उसकी कनपट्टी में सटाकर गोली मार दी और आगे सिकंदरा हलसी रोड की तरफ निकल गए. अब तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.
"रोज की तरह वह ऑटो में सवारी बैठा रहे थे, तभी दो बाइके से चार लोग आए और उनको गोली मार दी. कौन थे अपराधी, हमलोग नहीं जानते हैं."- मृतक के परिजन
इस घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक को चार बेटी और एक बेटा है. बेटा बाहर रहकर काम करता है. दो बेटियों की शादी हो चुकी है, वहीं दो बेटी की शादी नहीं हुई है. उनकी पत्नी घरेलू महिला है. अशोक यादव की कमाई से ही घर-परिवार का भरण पोषण होता था.
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