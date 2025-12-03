ऑटो में बैठी 13 साल की बच्ची से ड्राइवर ने किया रेप; जंगल में छिपे आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार
फिरोजाबाद पुलिस ने सीसीटी फुटेज से दुष्कर्म के आरोपी की पहचान की, पुलिस पकड़ने गई तो आरोपी ने चलाई गोली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 1:47 PM IST
फिरोजाबादः नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गोली लगने से आरोपी लंगड़ा हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी 5 दिन पहले नाबालिग को अपने ऑटो में ले जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में रेप किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी.
27 नवंबर की वारदातः अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि 27 नवंबर को कोतवाली उत्तर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. 13 वर्षीय लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज करायी थी कि उनकी बेटी एक ऑटो में बैठकर जा रही थी. रास्ते में ऑटो चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने घर आकर आपबीती परिजनों को बताई. इसके बाद परिजन पीड़िता कोतवाली उत्तर लेकर आए थे.
सीसीटीवी से आरोपी की हुई पहचानः एएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की. सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी की शिनाख्त सानू निवासी हबीबगंज थाना रामगढ़ के रूप में हुई. इसके बाद से ही पुलिस आरोपी तलाश में जुटी थी. इसी बीच सोमवार की देर रात सूचना मिली कि शानू थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय के जंगल में छिपा है.
आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंगः एएसपी ने बताया कि पुलिस ने जब आरोपी पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने शानू को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी मिले हैं. फिलहाल पुलिस कस्टडी में आरोपी का इलाज चल रहा है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी पीड़िताः इंस्पेक्टर उत्तर अंजीश कुमार ने बताया कि लड़की उत्तर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. आरोपी शानू कोटला रोड पर ऑटो चलाता है. पीड़िता 27 नंबम्बर की देर शाम घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी. अन्य सवारियां रास्ते में उतर जाने के बाद पीड़िता ऑटो में अकेली ही रह गयी थी. जिसका फायदा उठाते हुए शानू ऑटो को सुनसान जगह पर ले गया और नाबालिग के साथ रेप किया था.
इसे भी पढ़ें- रेप के बाद किशोरी को पिलाया तेजाब; आंतें झुलसने से लगातार ब्लीडिंग, 30 दिनों तक 7 अस्पतालों में चला इलाज, KGMU में मौत