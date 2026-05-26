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पैसों के विवाद में ऑटो ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या; अलीगढ़ पुलिस एक को हिरासत में लिया

पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि पैसों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था.

पैसों के विवाद में ऑटो ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या.
पैसों के विवाद में ऑटो ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: बन्नादेवी थाना क्षेत्र में महज 1700 रुपए के विवाद ने ऑटो ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने एक आरोपी में हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसपी सिटी आदित्य बंंसल ने बताया कि मृतक की पहचान यामीन (38) के रूप में हुई है. मिली जाकारी के मुताबिक यामीन मेहनत-मजदूरी कर अपना परिवार चलाता था. परिजनों ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले मुनीस, अनीस और नफीस का ऑटो चलाता था.

आरोप है कि आरोपियों की मां को कई बार सवारी के रूप में ले जाने के बाद भी किराए का भुगतान नहीं किया गया. इसी को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था. करीब 1700 रुपए का हिसाब यामीन पर बाकी था. जब बार-बार मांगने के बावजूद पैसे नहीं मिले तो यामीन ने 600 रुपए किराए के रूप में अपने पास रोक लिए थे. इसी बात को लेकर आरोपी उससे रंजिश रखने लगे.

परिजनों का कहना है कि घटना वाली रात यामीन की तबीयत खराब थी. उसकी पत्नी सलमा उसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले जा रही थी. आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे मुनीस, अनीस, नफीस और उनके परिवार के अन्य लोगों ने दोनों को रोक लिया. देखते ही देखते गाली-गलौज शुरू हो गई और फिर मारपीट होने लगी.

आरोप है कि हमलावरों ने यामीन को बेरहमी से पीटा. पत्नी सलमा ने बीच-बचाव कर पति को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यामीन गंभीर रूप से घायल हो चुका था. घटना के बाद परिजन घायल यामीन को लेकर पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

बताया जा रहा है कि उसने पुलिस के सामने ही दम तोड़ दिया. इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि सारसौल चौकी क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है.

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