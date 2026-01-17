ETV Bharat / state

उदयपुर में विदेशी महिला से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर: जिले में महिला सुरक्षा और शहर की छवि पर सवाल खड़ा करने वाला गंभीर मामला सामने आया है. ऑस्ट्रेलिया से घूमने आई एक युवती के साथ रेस्टोरेंट-बार में छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

शराब के नशे में था आरोपी: थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान खांजीपीर निवासी 38 वर्षीय तौसीफ अली के रूप में हुई है. तौसीफ पेशे से ऑटो चालक है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात के समय शराब के नशे में था. पूछताछ में उसने अपनी गलती कबूल कर ली है. पीड़िता जनवरी के पहले सप्ताह में टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थी. देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब एक सप्ताह घूमने के बाद वह उदयपुर पहुंची. दो दिन पहले उसने शहर घूमने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया और शाम के समय सुखाड़िया सर्कल क्षेत्र स्थित एक बार में गई. इसी दौरान नशे में धुत आरोपी ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी. अचानक हुई इस हरकत से युवती बुरी तरह घबरा गई और तुरंत अपने होटल लौट गई.