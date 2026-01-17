उदयपुर में विदेशी महिला से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि ऑटो चालक नशे में धुत था. उसने अपनी गलती कबूल कर ली है.
Published : January 17, 2026 at 8:09 PM IST
उदयपुर: जिले में महिला सुरक्षा और शहर की छवि पर सवाल खड़ा करने वाला गंभीर मामला सामने आया है. ऑस्ट्रेलिया से घूमने आई एक युवती के साथ रेस्टोरेंट-बार में छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
शराब के नशे में था आरोपी: थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान खांजीपीर निवासी 38 वर्षीय तौसीफ अली के रूप में हुई है. तौसीफ पेशे से ऑटो चालक है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात के समय शराब के नशे में था. पूछताछ में उसने अपनी गलती कबूल कर ली है. पीड़िता जनवरी के पहले सप्ताह में टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थी. देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब एक सप्ताह घूमने के बाद वह उदयपुर पहुंची. दो दिन पहले उसने शहर घूमने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया और शाम के समय सुखाड़िया सर्कल क्षेत्र स्थित एक बार में गई. इसी दौरान नशे में धुत आरोपी ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी. अचानक हुई इस हरकत से युवती बुरी तरह घबरा गई और तुरंत अपने होटल लौट गई.
पढ़ें: विदेशी महिला से होटल में दुष्कर्म, आरोपी के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में थी पीड़िता
घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज जब्त: इसके बाद हिम्मत जुटाकर युवती ने अंबामाता थाने में शिकायत दर्ज कराई. विदेशी पर्यटक से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस विभाग में तुरंत हलचल मच गई. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई और कुछ ही घंटों में आरोपी को डिटेन कर लिया गया. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं ताकि पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.