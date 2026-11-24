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ईमानदारी की मिसाल बना ऑटो चालक, बिलासपुर पुलिस ने व्यापारी को लौटाए 3 लाख रुपये

बिलासपुर ईमानदारी की मिसाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की तत्परता और सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक व्यापारी को उसके गुम हुए करीब तीन लाख रुपये वापस मिल गए. पुराना हाईकोर्ट से व्यापार विहार जाते समय एक्टिवा से गिरा रुपयों से भरा बैग पुलिस ने तलाश कर सुरक्षित वापस कराया. इस पूरे मामले में ऑटो चालक की ईमानदारी भी सामने आई, जिसने सड़क पर मिले बैग को अपने पास सुरक्षित रखा था.

सिटी कोतवाली सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव ने पूरे घटना के बारे में बताया. पुराना हाईकोर्ट के पीछे निवासी नरेंद्र छुगानी व्यापार विहार व तिफरा मंडी में दीपक आलू भंडार के नाम से दुकान संचालित करते हैं. 23 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे वह अपनी स्कूटी से दुकान जाने के लिए निकले. इसी दौरान टिकरापारा मामा-भांजा तालाब के पास उनकी गाड़ी में रखा रुपयों से भरा बैग सड़क पर गिर गया. बैग में करीब 3 लाख रुपये नकद रखे हुए थे. जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में रखा बैग नहीं है तो वो घबरा गए और करीब 11 बजे सिटी कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई.