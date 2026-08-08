लखनऊ : 11 साल की बच्ची से अश्लील हरकत, ऑटो चालक गिरफ्तार
पिता की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर बच्ची से अश्लील हरकतें करता था आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:42 PM IST
लखनऊ : हजरतगंज थाना इलाके में एक ऑटो चालक पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने और अश्लील हरकत करने का आरोप है. बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, बच्ची के चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जबरदस्ती और अश्लील हरकत के साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया है कि आरोपी ऑटो चालक उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर घर में दाखिल होता था, फिर बच्ची के साथ जबरदस्ती और अश्लील हरकतें करता था. जब बच्ची ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और किसी को कुछ बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. डर के मारे बच्ची ने शुरुआत में परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर पिता को पूरी आपबीती सुनाई. बच्ची के पिता ने शुरुआत में पुलिस में दुष्कर्म की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, बच्ची की तरफ से लगाए गए जबरदस्ती, गलत नीयत से छूने और धमकाने के आरोपों को जांच में शामिल किया गया है. बच्ची के बयान और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.
इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी मोनू कश्यप (30) की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने डालीबाग स्थित एकता वन के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के साथ ही फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्यों को विवेचना का आधार बनाया जा रहा है.
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