रामपुर में बाइक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत, तीन की मौत; कोहरे की वजह से हुआ हादसा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

रामपुर में बाइक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत.
रामपुर में बाइक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 2:30 PM IST

रामपुर: घने कोहरे की वजह से रामपुर में हुए एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत हो गई है. कोहरे की वजह से बाइक और गलत दिशा से आ रही ऑटो में आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार तीन की मौत हो गई है. हादसा रविवार सुबह करीब 9 बजे थाना शहजादनगर क्षेत्र के ओवरब्रिज पर हुआ.

थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाडपुर मझरा निवासी मान सिंह अपने बेटे सूरज और भतीजे कल्याण के साथ बाइक से रामपुर मजदूरी करने जा रहे थे. सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी. इसी दौरान शहजादनगर ओवरब्रिज पर रॉन्ग साइड से आ रहा एक ऑटो से बाइक की टक्कर हो गई.

कोहरे की वजह से हुआ हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही शहजादनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मान सिंह, उनके बेटे सूरज और भतीजे कल्याण को मृत घोषित कर दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर से गांव लाडपुर में मातम पसरा हुआ है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई और हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

