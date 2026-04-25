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कानपुर में हाईवे किनारे खड़े डंपर से भिड़ा ऑटो; दो की मौत, तीन की हालत गंभीर

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब नौबस्ता मंडी से फूल लादकर लौट रहा एक तेज रफ्तार ऑटो हाईवे पर खड़े एक डंपर से पीछे से टकरा गया. पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस के मुताबिक, पनकी के पतंजलि गोदाम के पास शनिवार सुबह एक डंपर का टायर पंचर हो गया था. डंपर चालक और क्लीनर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर पहिया बदल रहे थे. इसी दौरान भौंती की ओर से आ रहे सवारियों से भरे ऑटो की डंपर से भीषण भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

हादसे के शिकार हुए लोगों में एक रनिया (रायपुर) निवासी 55 वर्षीय रमेश सैनी है. परिजनों ने बताया कि रमेश फूल के कारोबारी थे और शनिवार सुबह नौबस्ता मंडी से फूल खरीदकर घर लौट रहे थे. पुलिस दूसरे मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है. हादसे में घायल तीन अन्य यात्रियों का उपचार जारी है.