ऑटो और बैटरी रिक्शा की आमने-सामने टक्कर, छिटककर सड़क पर गिरे यात्री, वीडियो आया सामने
हरिद्वार के दूधाधारी चौक पर ऑटो और ई-रिक्शा की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री छिटककर सड़क पर गिर गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 12:39 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी के दूधाधारी चौक के पास एक ऑटो और बैटरी रिक्शा की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों वाहनों में सवार यात्री सड़क पर छिटककर गिर पड़े. घटना के समय ऑटो और बैटरी रिक्शा में कई यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं. हादसे में यात्रियों को हल्की चोटें आईं. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों में कई यात्री सवार थे और दूधाधारी चौक के पास दोनों आमने सामने आ गए और तेज आवाज के साथ उनकी टक्कर हो गई. टक्कर लगते ही ऑटो और बैटरी रिक्शा में बैठे यात्री सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. नीचे गिरे यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर घायलों की मदद की और उन्हें सड़क से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. हादसे में नीचे गिरे यात्रियों को चोट लग गई.
महिलाओं समेत कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगीं, जिन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. यह घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों वाहन तेज स्पीड में थे और यात्रियों को पता भी नहीं था कि उनके साथ पलभर में भयंकर हादसा हो जाएगा.
अचानक से ही दोनों वाहनों में जोरदार आमने सामने की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और यात्री सड़क पर गिर पड़े. वीडियो सामने आने के बाद लोग सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की लापरवाही भी नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदकर छोड़े गए मिट्टी का ढेर से बचने के लिए दोनों वाहन चालक नियंत्रण खो बैठे. हादसे में यात्रियों के अलावा बैटरी रिक्शा चालक को भी हल्की चोटें आई हैं.
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दूधाधारी चौक क्षेत्र में दिनभर भारी यातायात रहता है. ऐसे में ऑटो और बैटरी रिक्शा वाले क्षमता से अधिक सवारियां भर लेते हैं. पैसों के लालच में उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं. प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों की जान बच गई. लेकिन वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने का सबक दिया है. हालांकि इस मामले में पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई.
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