प्रदूषण के खिलाफ प्राधिकरण का दोहरा प्रहार, सड़कों पर 'वाटर कैनन' और आसमान में 'स्मॉग गन
Published : February 1, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस साल की शुरुआत से ही नोएडा प्राधिकरण ने पहल की है. बीते एक महिने में जहां नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है, वहीं शहर की प्रदूषण को दूर करने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया गया है, जिससे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रण में रखा जा सके.
नोएडा की सड़कों को पर शोधित जल का का छिड़काव करते नोएडा प्राधिकरण टैंकर लगातार काम कर रहे है. बीते एक महीने में शहर में करीब 280 किलोमीटर के क्षेत्र में रोजाना 60 टैंकरों के माध्यम से शोधित जल का का छिड़काव किया गया और धूल को हटाने के लिए 14 मैकेनिक मशीनों ने हर दिन 340 किलोमीटर सड़कों की सफाई की है, पूरे शहर में 86 फिक्स्ड स्मॉग और 10 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन लगातार काम कर रही हैं, जिससे कि वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखा जा सके.
प्राधिकरण के अधिकारियों प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर शिकंजा कसा है, बीते एक महीने में अलग-अलग टीमों ने कुल 2637 औचक निरीक्षण किया है. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 डिफाल्टरों पर 23,25,000 का भारी जुर्माना भी लगाया गया. निर्माण कार्यों से निकलने वाला धूल-धक्कड़ प्रदूषण का कारण है. प्राधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए 12,233 टन C&D वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया.
प्राधिकरण के सिविल, जल और जन स्वास्थ्य विभागों ने मिलकर शहर की आबोहवा को साफ रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. और लोगों से अपील की है कि प्रदूषण के खिलाफ लडाई वे भी साथ दे. खुले स्थानों पर कूड़ा न फेंकें और न ही उसे जलाएं. निर्माण कार्यों के दौरान GRAP नियमों का सख्ती से पालन करें.
