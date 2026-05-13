ETV Bharat / state

लखनऊ में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, 13 बाइक सीज, नौ का चालान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ अब अधिकारियों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. मोडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है और उनका चालान भी हो रहा है. परिवहन विभाग की तरफ से ये सख्त कार्रवाई हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद शुरू हुई है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हो.



परिवहन विभाग ने मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर-सायरन और प्रेशर/मल्टीटोंड हॉर्न के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कानफोड़ू आवाज करने वाले साइलेंसर लगी नौ मोटरसाइकिलों का चालान किया गया, जबकि 13 वाहनों को सीज कर दिया गया. इसके साथ ही ऐसे उपकरण बेचने वाले 20 दुकानदारों और सर्विस सेंटर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई.



लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने अमौसी, आलमबाग, बादशाह नगर, पीजीआई, लालबाग और कैसरबाग समेत कई क्षेत्रों में दुकानों, शोरूम और सर्विस सेंटरों की जांच की. जांच के दौरान कई वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे मिले. अधिकारियों ने संबंधित दुकान मालिकों और सर्विस सेंटर संचालकों को भविष्य में ऐसे उपकरण न बेचने और न लगाने की हिदायत दी. अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 मोटरसाइकिलों को सीज कर थानों में बंद कराया गया, जबकि नौ बाइक का चालान किया.

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार से 11 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पांच ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है, पांच का चालान किया गया. इसके अलावा एचएसआरपी न लगे हुए नौ वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई.

एआरटीओ आलोक यादव ने बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर और तेज आवाज वाले हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आम लोगों को परेशानी होती है. चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा. मंगलवार को चेकिंग अभियान में यात्री कर अधिकारी अनिता वर्मा, सूर्य प्रताप देव और आभा त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.