यमुनानगर में धान घोटाले के फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, कई और कर्मचारी-अधिकारी भी जांच के घेरे में

यमुनानगर में धान घोटाले में कई और कर्मचारी-अधिकारी के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है.

PADDY SCAM IN YAMUNANAGAR
यमुनानगर में धान घोटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
यमुनानगरः हरियाणा के कई जिलों में हुए धान घोटाले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इसी बीच यमुनानगर धान घोटाले में मुख्य आरोपी संदीप सिंघला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि रितिका सिंघला (संदीप सिंघला की पत्नी) अभी भी फरार चल रही है. रितिका सिंघला के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विभाग की ओर से यमुनानगर स्थित रितिका की संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है.

अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्धः फिलहाल मामला एसआईटी के पास है. एसआईटी यह जांच कर रही है कि धान का यह गबन हुआ तो कैसे हुआ. इसमें किस-किस की भूमिका रही है. घोटाले की राशि आखिर कहां गई. शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि एक ही परिसर में चार मिलें संचालित हो रही थीं, जबकि दस्तावेजों में परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई गई थीं. यह सब बिना विभागीय मिलीभगत के संभव नहीं था. इसी कारण विभाग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है.

कई और कर्मचारी-अधिकारी भी जांच के घेरे में (Etv Bharat)

निरीक्षकों को दिया गया है शोकॉज नोटिसः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी जतिन मित्तल ने बताया कि "महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पहले इन परिसरों में केवल दो ही मिलें दिखाई गई थीं. लेकिन बाद में बिजली बोर्ड द्वारा दो नए कनेक्शन जारी किए गए, जिसका कोई ठोस आधार या संबंधित निरीक्षकों की रिपोर्ट में उचित उल्लेख नहीं मिला. निरीक्षण रिपोर्ट में न तो चारदीवारी का कोई स्पष्ट जिक्र था और न ही यह बताया गया कि दोनों मिलें अलग-अलग थीं. इसी को आधार बनाकर संबंधित निरीक्षकों और अधिकारियों को विभाग ने शोकॉज नोटिस जारी किया है, जबकि कुछ मामलों में हेड क्वार्टर से भी जवाब तलब किया गया है."

बड़ी कार्रवाई की तैयारीः विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस घोटाले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है. एसआईटी की जांच रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई के अनुसार अगली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि पूरे धान घोटाले का सच सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके.

