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बिहार गीत लिखने वाले कवि सत्यनारायण का निधन, जानें उन्हें किस-किस पुरस्कार से नवाजा गया

कवि सत्यनारायण का निधन (13 सितंबर 1935 से 28 अगस्त 2026) ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को अपनी लेखनी से स्वर देने वाले वरिष्ठ कवि एवं गीतकार सत्यनारायण का निधन हो गया है. बिहार के चर्चित राज्य गीत 'मेरे भारत के कंठहार' के रचयिता सत्यनारायण ने आज 28 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे पटना के कदमकुआं स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. कवि सत्यनारायण का निधन : उनके निधन से बिहार के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है. कवि सत्यनारायण बिहार के उन रचनाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं और गीतों में बिहार की मिट्टी, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक चेतना को प्रमुखता दी. कई कालजयी रचनाओं को शब्दों में पिरोया : 13 सितंबर 1935 को भोजपुर जिले के कौलोडिहरी गांव में जन्मे सत्यनारायण 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान नुक्कड़ कवि के तौर पर भी चर्चित रहे. उनकी रचनाओं में आम लोगों की आवाज, सामाजिक सरोकार और जनचेतना प्रमुखता से दिखाई देती थी. उपलब्ध साहित्यिक परिचयों के अनुसार उनकी प्रमुख कृतियों में 'तुम ना नहीं कर सकते', 'टूटते जल-बिंब', 'सभाध्यक्ष हंस रहा है', 'सुनें प्रजाजन' और 'स्मृतियों में' शामिल हैं. बिहार के राज्य गीत को लिखा : सत्यनारायण की सबसे बड़ी पहचान बिहार के राज्य गीत 'मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत-शत वंदन बिहार' के रचयिता के रूप में रही. इस गीत में बिहार के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों को शब्दों में पिरोया गया है. बिहार ने मार्च 2012 में इसे आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया था. गीत को प्रसिद्ध संगीतकार एवं वादक शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने संगीत से सजाया था. कई सम्मानों से नवाजे गए : सत्यनारायण को साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान भी मिले. उन्हें गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान, नागार्जुन सम्मान, रमण साहित्य पुरस्कार और भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया. उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलगीत सहित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का सृजन किया. बिहार हिन्दी प्रगति समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने साहित्य और हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया.