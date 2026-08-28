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बिहार गीत लिखने वाले कवि सत्यनारायण का निधन, जानें उन्हें किस-किस पुरस्कार से नवाजा गया

बिहार गीत के रचयिता कवि सत्यनारायण का निधन हो गया है. राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि होगी. सीएम सम्राट चौधरी ने शोक जताया. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

SATYANARAYAN PASSED AWAY
कवि सत्यनारायण का निधन (13 सितंबर 1935 से 28 अगस्त 2026) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2026 at 7:42 PM IST

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पटना : बिहार की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को अपनी लेखनी से स्वर देने वाले वरिष्ठ कवि एवं गीतकार सत्यनारायण का निधन हो गया है. बिहार के चर्चित राज्य गीत 'मेरे भारत के कंठहार' के रचयिता सत्यनारायण ने आज 28 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे पटना के कदमकुआं स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

कवि सत्यनारायण का निधन : उनके निधन से बिहार के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है. कवि सत्यनारायण बिहार के उन रचनाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं और गीतों में बिहार की मिट्टी, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक चेतना को प्रमुखता दी.

कई कालजयी रचनाओं को शब्दों में पिरोया : 13 सितंबर 1935 को भोजपुर जिले के कौलोडिहरी गांव में जन्मे सत्यनारायण 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान नुक्कड़ कवि के तौर पर भी चर्चित रहे. उनकी रचनाओं में आम लोगों की आवाज, सामाजिक सरोकार और जनचेतना प्रमुखता से दिखाई देती थी. उपलब्ध साहित्यिक परिचयों के अनुसार उनकी प्रमुख कृतियों में 'तुम ना नहीं कर सकते', 'टूटते जल-बिंब', 'सभाध्यक्ष हंस रहा है', 'सुनें प्रजाजन' और 'स्मृतियों में' शामिल हैं.

बिहार के राज्य गीत को लिखा : सत्यनारायण की सबसे बड़ी पहचान बिहार के राज्य गीत 'मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत-शत वंदन बिहार' के रचयिता के रूप में रही. इस गीत में बिहार के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों को शब्दों में पिरोया गया है. बिहार ने मार्च 2012 में इसे आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया था. गीत को प्रसिद्ध संगीतकार एवं वादक शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने संगीत से सजाया था.

कई सम्मानों से नवाजे गए : सत्यनारायण को साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान भी मिले. उन्हें गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान, नागार्जुन सम्मान, रमण साहित्य पुरस्कार और भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया. उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलगीत सहित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का सृजन किया. बिहार हिन्दी प्रगति समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने साहित्य और हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया.

CM ने किया शोक प्रकट : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कवि सत्यनारायण के निधन को अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक बताते हुए कहा कि 'बिहार-गीत' के अमर रचनाकार और बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पूर्व उपाध्यक्ष, कवि-शिरोमणि सत्यनारायण का निधन बिहार के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यनारायण ने अपनी साहित्यिक साधना और कालजयी रचनाओं के माध्यम से बिहार की माटी, संस्कृति और गौरव को स्वर और शब्द प्रदान किए.

''राज्य सरकार की ओर से सत्यनारायण की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी. ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों, साहित्यप्रेमियों तथा उनके असंख्य प्रशंसकों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कवि सत्यनारायण के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान को अपने शब्दों में स्वर देने वाले और बिहार गीत 'मेरे भारत के कंठहार' के रचयिता एवं वरिष्ठ कवि सत्यनारायण का निधन अत्यंत दुःखद है. सत्यनारायण की लेखनी ने बिहार की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान को शब्दों में पिरोया.

''कवि सत्यनारायण का निधन साहित्य जगत और बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

अहले सुबह 3 बजे ली अंतिम सांस : दरअसल, कवि सत्यनारायण के बेटे और साहित्यकार संदीप स्नेह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनके पिता का निधन 28 अगस्त की सुबह 3 बजे हुआ. 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उन्होंने बताया कि सत्यनारायण की अंतिम यात्रा 29 अगस्त को सुबह 8 बजे कदमकुआं स्थित उनके आवास 32 डी ब्लॉक, कदमकुआं से शुरू होगी. संदीप स्नेह के अनुसार अंतिम यात्रा बैकुंठधाम, बांस घाट के बगल के लिए रवाना होगी. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कविवर सत्यनारायण की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी.

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