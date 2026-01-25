ETV Bharat / state

कौन हैं भैरव लाल दास? किताब लिखने के लिए PF के खाते से निकाले 7 लाख, 2 महीना अमेरिका में रहे

पटना: बिहार विधान परिषद में प्रोजेक्ट ऑफिसर भैरव लाल दास केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि साहित्य और विचार की दुनिया में भी एक जाना-पहचाना नाम हैं. सरकारी सेवा और रचनात्मक लेखन दोनों क्षेत्रों में उनकी सक्रियता उन्हें विशिष्ट बनाती है. स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम हीरो को लेकर भैरव लाल दास ने कई पुस्तकें लिखी है.

20 पुस्तकों का लेखन: ईटीवी भारत से बातचीत में भैरव लाल दास बताते हैं कि नौकरी में रहते हुए उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों का लेखन और 50 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए भैरव लाल दास लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं.

भैरव लाल दास की पुस्तक (ETV Bharat)

गदर आन्दोलन पर लिखे किताब: भैरव लाल दास ने स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम हीरो को पब्लिक डोमेन में लाने का काम भी किया है. इन्होंने सबसे चर्चित पुस्तक 'गदर आंदोलन का इतिहास' लिखा है. स्वतंत्रता आंदोलन में अभिरुचि रखने वालों में कम ही लोगों को यह मालूम है कि गदर आंदोलन के नायक करतार सिंह सराभा थे. करतार सिंह गदर अखबार भी निकालते थे और कैलिफोर्निया दफ्तर से 14 भाषाओं में प्रकाशित होते थे.

लेखन के लिए 2 महीने अमेरिका में रहे: भैरव लाल दास की दिलचस्पी पुस्तक लेखन में इस कदर थी कि उन्होंने एक किताब के लेखन के लिए 7 लाख रुपए खर्च कर दिए. 'गदर आंदोलन का इतिहास' लिखने के लिए भैरव लाल दास ने अपने पीएफ अकाउंट से ₹6 लाख निकाले और अमेरिका गए. अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैकरामेंटो में दो महीने तक रहे. गदर पार्टी का जहां दफ्तर हुआ करता था, वहां गए और तथ्य इकट्ठा कर पुस्तक लिखी.

भैरव लाल दास से बातचीत (ETV Bharat)

लेखन की ओर स्वाभाविक झुकाव: काम की व्यस्तता के बीच भी भैरव लाल दास का साहित्य से नाता कभी नहीं टूटा. उन्होंने समय-समय पर सामाजिक, वैचारिक और समकालीन विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं. उनकी रचनाओं में प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ समाज को करीब से देखने की दृष्टि साफ झलकती है. भैरव लाल दास ने विप्लव बटुकेश्वर दत्त, राजकुमार शुक्ला की डायरी, चंपारण की महिलाएं कैथी लिपि का इतिहास के अलावा कई पुस्तकें लिखी है.

पंडित राजकुमार शुक्ला कैथी लिपि के जानकार: राजकुमार शुक्ला की डायरी पुस्तक दुनिया भर में चर्चित है. 50 से अधिक देशों के पुस्तकालय में मौजूद है. राजकुमार शुक्ल के बारे में यह कहा जाता है कि वह पढ़े लिखे नहीं थे. लेखक भैरव लाल दास ने पुस्तक में यह बताया कि वह कैथी लिपि के विद्वान थे. अपनी डायरी कैथी भाषा में लिखते थे. भैरव लाल दास ने राजकुमार शुक्ला पर रिसर्च स्टोरी लिखी, इसके बाद दुनिया में राजकुमार शुक्ला को अलग तरीके से देखना शुरू किया.