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'फुफा कड़िया रसगुल्ला रे होरिलवा के..' सोहर गाकर महफिल लूट रहे नीलोत्पल मृणाल

नीलोत्पल मृणाल आजकल नाराज फूफा का गाना गाकर काफी चर्चा हैं. ऐसे में बृजम पांडेय ने उनसे खास बातचीत की.

Nilotpal Mrinal
नीलोत्पल मृणाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 8:47 PM IST

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पटना : देश की राजनीति में इन दिनों 'दो नाराज फूफा' की चर्चा खूब हो रही है. इसी बीच प्रसिद्ध कवि और कहानीकार नीलोत्पल मृणाल ने फूफा के रिश्ते को केंद्र में रखकर ऐसा भोजपुरी गीत लिखा और गाया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और भोजपुरी की मिठास को एक साथ चर्चा में ला दिया है.

फूफा पर लिखा गया गीत है 'सोहर'

नीलोत्पल मृणाल ने बताया कि फूफा पर लिखा गया यह गीत दरअसल 'सोहर' है. सोहर भारतीय लोक परंपरा का मंगल गीत है, जिसे बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है. नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि उन्होंने पहली बार भोजपुरी में ऐसा गीत लिखने की कोशिश की है, जिसमें किसी रिश्ते को केंद्र में रखकर उसका उत्सव मनाया गया है.

नीलोत्पल के मुताबिक पिछले कई वर्षों में इंटरनेट पर मौसा और फूफा जैसे रिश्ते चर्चा में नहीं रहे, जबकि सैंया और भौजी जैसे रिश्तों को लेकर खूब कंटेंट बनाया गया. अब अगर युवा चाचा, दादा, दादी, फूफा और मौसा जैसे रिश्तों को लेकर ट्रेंड बना रहे हैं तो यह संकेत है कि नई पीढ़ी परिवार और रिश्तों को भी नए अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहती है.

नीलोत्पल मृणाल (ETV Bharat)

'बबुआ के फुआ है छेना के मिठाई, फूफा कड़िया रसगुल्ला.'

नीलोत्पल मृणाल ने अपने गीत की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, 'बबुआ के फुआ है छेना के मिठाई, फूफा कड़िया रसगुल्ला.' उन्होंने कहा कि इस तरह के गीत भोजपुरी के रचनाकारों के लिए नए विषयों की ओर बढ़ने का अवसर हैं. उनका मानना है कि अच्छे और नए विषयों पर काम करके भी लोकप्रियता हासिल की जा सकती है.

नीलोत्पल मृणाल कहते हैं कि होरिलवा का मतलब होता है नवजात शिशु, होरिवला हिरण के बच्चे को कहते हैं. जब बच्चा जन्म लेता है तो इतना खुबसूरत और प्यारा होता है कि हम अपनी लोक परंपरा में हिरण के बच्चे से उस बच्चे की तुलना करते हैं. गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं:-

भुअर भुअर बाल रे होरिलवा के... फूलल फूलल गाल रे होरिलवा के

बबुआ के मम्मी हय महलों की रानी.. पापा हमर रंगदार रे होरिलवा के

बबुआ के दादी हय मुखियाइन.. दादा हमर थानेदार रे होरिलवा के

बबुआ के चाची हय मीना कुमारी.. चाचा हमर धर्मेन्द्र रे होरिलवा के

बबुआ के फुआ हय छेना के मिठाई.. फुफा कड़िया रसगुल्ला रे होरिलवा के

पटना के बापू टावर में आयोजित हिंदी के एक साहित्यिक उत्सव के दौरान नीलोत्पल मृणाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने इस गीत के पीछे की सोच और भोजपुरी भाषा को लेकर अपने विचार साझा किए. उन्होंने भोजपुरी के कलाकारों और रचनाकारों से अपील की कि भाषा को लेकर आत्मविश्वास रखें और अच्छे गीत व अच्छी रचनाएं तैयार करें. उनका कहना है कि देश में ऐसे दर्शक मौजूद हैं, जो अच्छी भोजपुरी रचनाओं को सुनना और उनका उत्सव मनाना चाहते हैं. फूफा पर लिखे गीत को मिली प्रतिक्रिया को वह इसी उम्मीद का उदाहरण मानते हैं.

''इस गीत के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. आने वाले समय में वह ऐसे और गीत लिखना चाहते हैं, जो भोजपुरी की शब्द-संपदा, मिठास और गरिमा को आगे बढ़ाएं. आने वाले दिनों में भोजपुरी में गीत गाने की दिशा में भी काम करेंगे, ताकि गंदे और आपत्तिजनक गीतों के बीच अच्छे गीतों के जरिए भाषा की मर्यादा और पहचान को मजबूती दी जा सके.''- नीलोत्पल मृणाल, लेखक

क्या है सोहर?

सोहर की कोई निश्चित ऐतिहासिक शुरुआत दर्ज नहीं है. यह उत्तर भारत, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जन्म-संस्कार से जुड़ी सदियों पुरानी मौखिक लोक परंपरा है. बच्चे के जन्म की खुशी, बधाई और मंगलकामना इसके केंद्र में रही है. समय के साथ राम और कृष्ण के जन्म जैसे धार्मिक प्रसंग भी सोहर की विषय-वस्तु का हिस्सा बने. बिहार की लोक परंपरा में सोहर की अपनी लय और छंद की पहचान है.

Nilotpal Mrinal
नीलोत्पल मृणाल (सौ. नीलोत्पल मृणाल द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

बच्चे के जन्म पर खुशी और मंगलकामना गीत

लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव के मुताबिक सोहर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की पारंपरिक लोकगीत शैली है, जिसे बच्चे के जन्म के अवसर पर खुशी और मंगलकामना के रूप में गाया जाता है. खासतौर पर बच्चे के जन्म के बाद घर-परिवार की महिलाएं एक साथ बैठकर सोहर गाती हैं. इसमें नवजात शिशु के जन्म की खुशी, माता-पिता और परिवार के उल्लास, देवी-देवताओं की स्तुति तथा बच्चे के सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना की जाती है.

मनीषा श्रीवास्तव
लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव (ETV Bharat)

''सोहर में स्थानीय बोली, पारिवारिक रिश्तों और क्षेत्र की लोकपरंपराओं की झलक भी मिलती है. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के भोजपुरी, मगही तथा मैथिली भाषी इलाकों में सोहर गाने की परंपरा प्रमुख रूप से रही है. कई जगह बेटे और बेटी दोनों के जन्म पर सोहर गाया जाता है. आधुनिक समय में यह परंपरा कुछ कम हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जन्म संस्कार के दौरान सोहर सुनाई देता है.''- मनीषा श्रीवास्तव, लोक गायिका

नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि पटना में साहित्य का एक बड़ा उत्सव हो रहा है और ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं, जहां राजनीति से अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग साहित्य के मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं. साहित्य के मंच पर अलग-अलग विचारों की धाराएं एक साथ आती हैं और संवाद का वातावरण बनता है. उन्होंने कहा कि इसी माहौल में उन्होंने अपने फूफा वाले गीत को भी लोगों के सामने रखा है.

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नीलोत्पल मृणाल (सौ. नीलोत्पल मृणाल द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

भोजपुरी की मिठास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी

भोजपुरी भाषा की समृद्ध शब्दावली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस भाषा में ऐसे कई खूबसूरत शब्द हैं, जो धीरे-धीरे रोजमर्रा के इस्तेमाल से बाहर होते जा रहे हैं. हालांकि जब वही शब्द सुनाई देते हैं तो उनमें एक अलग तरह का आकर्षण और सुकून महसूस होता है. इसी मिठास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वह अपने लेखन में भी इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं. आज जब कई उपन्यासों और रचनाओं में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का चलन बढ़ रहा है, तब वह विशुद्ध हिंदी के शब्दों के साथ उपन्यास लिखने का प्रयास कर रहे हैं.

''हिंदी तब और समृद्ध होगी, जब उसमें अलग-अलग लोक भाषाओं और बोलियों के शब्द शामिल होंगे. लोक भाषाओं की शब्दावली हिंदी को अधिक व्यापक बनाएगी और अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों तक हिंदी की पहुंच भी बढ़ाएगी. भाषा को समृद्ध बनाने का रास्ता उसकी विविधता को स्वीकार करने से होकर गुजरता है.''- नीलोत्पल मृणाल, लेखक

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नीलोत्पल मृणाल (सौ. नीलोत्पल मृणाल द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

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