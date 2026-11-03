फिर अधूरा रह गया इस सड़क की टारिंग का कार्य, पर्यटन सीजन में गड्ढों भरी सड़क पर करना होगा सफर!
सड़क की टारिंग के लिए लोगों को अगले साल तक करना होगा इंतजार. टारिंग और पैचवर्क कार्य पूरा न होने से पर्यटन कारोबारी परेशान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:37 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के बंजार और आनी विधानसभा को आपस में जोड़ने वाले बंजार-जलोड़ी दर्रा तक हाईवे-305 सड़क पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का सफर सर्दी के मौसम में भी आसान नहीं होगा. क्योंकि इस सड़क कर करीब 43 किलोमीटर हिस्से पर टारिंग का काम अभी भी अधूरा पड़ा है. क्योंकि, समय पर टारिंग का कार्य पूरा न होने के कारण एनएच के द्वारा टेंडर रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. इस साल जून महीने में इस सड़क पर ठेकेदार ने 20 किलोमीटर हिस्से पर ही टारिंग की थी. लेकिन, तय समय पर काम पूरा न करने पर एनएच विंग ने ठेकेदार का टेंडर रद्द कर दिया है. अब कार्य लटक गया है.
अधूरा रह गया औट से बंजार सड़क की टारिंग का कार्य
एनएच- 305 सड़क पर एनएच विंग ने मई में औट से जलोड़ी दर्रा तक हाईवे की टारिंग के लिए लगाए थे. इस सड़क पर टारिंग का कार्य जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था. ठेकेदार ने बंजार से जलोड़ी दर्रा तक करीब 20 किलोमीटर मार्ग की टारिंग कर दी. जबकि, बंजार से औट तक पैचवर्क कार्य किया जाना था जो समय पर पूरा नहीं किया गया. इस कारण हाईवे पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को हिचकोले खाने को मजबूर होना पड़ेगा. मानसून सीजन से पहले सड़क पर टारिंग और पैचवर्क का काम पूरा करने का लक्ष्य था. लेकिन, अब ठंड बढ़ने से टारिंग और पैचवर्क का काम नहीं हो पाएगा. ऐसे में पर्यटकों, कारोबारियों और आम लोगों को अप्रैल 2027 तक टारिंग का इंतजार करना पड़ेगा.
टारिंग और पैचवर्क के लिए 10 करोड़ के 2 टेंडर
औट से बंजार-जलोड़ी दर्रा तक नेशनल हाईवे-305 की टारिंग और पैचवर्क के लिए एनएच विंग ने मई में 10 करोड़ रुपये के दो टेंडर लगाए थे. इसमें बंजार से जलोड़ी दर्रा 20 किमी तक सात करोड़ रुपये की टारिंग की जानी थी. तीन करोड़ रुपये से बंजार से औट टनल के मुहाने तक पैचवर्क होना था. 21 जुलाई 2026 तक का लक्ष्य दिया गया था. हालांकि औट से सैंज तक हाईवे 97 किलोमीटर लंबा है लेकिन जलोड़ी दर्रा से आगे हाईवे की हालत अच्छी है. यह सड़क जिला कुल्लू के मुख्यालय को वाह्य सराज की 69 पंचायतों, रामपुर, शिमला और जनजातीय जिला किन्नौर से जोड़ता है.
ठेकेदार पर 20 फीसदी जुर्माना
सड़क का कार्य करने वाला ठेकेदार 21 जुलाई तक काम पूरा नहीं कर पाया. इसलिए टेंडर रद्द कर दिया गया और उस पर 20 फीसदी जुर्माना भी लगाया गया है. अब सड़क की टारिंग की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई है. - केएल सुमन, अधिशासी अभियंता, हाईवे 305
फिर गड्ढों भरी सड़क पर करना होगा सफर
स्थानीय लोगों के अनुसार, नेशनल हाईवे- 305 के नाम से औट लुहरी सड़क मार्ग की हालत ग्रामीण सड़क से भी खस्ताहाल है. इस मार्ग में आउटर सिराज के अलावा बंजार, गाड़ागुशैणी, मंडी के बालीचौकी की करीब दो लाख से ज्यादा आबादी की भी जीवन रेखा है. यह मार्ग 97 किलोमीटर लंबा है. हालांकि स्थानीय लोग, कारोबारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कई बार इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन, स्थिति जस की तस बनी हुई है. स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है. ऐसे में सड़क की खस्ताहाल का मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है.
टारिंग का कार्य पूरा न होने से बढ़ेगी परेशानी
पर्यटन कारोबारी ललित कुमार ने बताया कि, "जब सड़क की टारिंग का कार्य शुरू हुआ था तो पर्यटन कारोबारी को भी आस थी कि अब सड़क के गड्ढों से सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को निजात मिलेगी. लेकिन, अब यह काम अधूरा छोड़ दिया गया है. इससे पर्यटन सीजन में लोगों की परेशानी बढ़ेगी."
वही, सामाजिक कार्यकर्ता गुमान सिंह का कहना है कि, सड़क को एनएच का दर्जा मिलने के बाद इसे चौड़ा किया जाना चाहिए था. लेकिन, चौड़ा करना तो दूर एनएच इसकी मरम्मत भी नहीं कर पा रहा है. बंजार घाटी आज पर्यटन के क्षेत्र में देश भर में मशहूर है और यहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं. लेकिन, एक बार जो सैलानी यहां आता है वो सड़क की खराब हालत को लेकर दूसरी बार यहां कभी आने की नहीं सोचता है. अब टारिंग का कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया है. सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा मिल सके.
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