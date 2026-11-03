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फिर अधूरा रह गया इस सड़क की टारिंग का कार्य, पर्यटन सीजन में गड्ढों भरी सड़क पर करना होगा सफर!

सड़क की टारिंग का कार्य अधूरा ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के बंजार और आनी विधानसभा को आपस में जोड़ने वाले बंजार-जलोड़ी दर्रा तक हाईवे-305 सड़क पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का सफर सर्दी के मौसम में भी आसान नहीं होगा. क्योंकि इस सड़क कर करीब 43 किलोमीटर हिस्से पर टारिंग का काम अभी भी अधूरा पड़ा है. क्योंकि, समय पर टारिंग का कार्य पूरा न होने के कारण एनएच के द्वारा टेंडर रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. इस साल जून महीने में इस सड़क पर ठेकेदार ने 20 किलोमीटर हिस्से पर ही टारिंग की थी. लेकिन, तय समय पर काम पूरा न करने पर एनएच विंग ने ठेकेदार का टेंडर रद्द कर दिया है. अब कार्य लटक गया है.

अधूरा रह गया औट से बंजार सड़क की टारिंग का कार्य