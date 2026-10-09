वीकेंड पर लंबा जाम, सड़क बदहाली से लोग परेशान, 3 साल बाद भी इस मार्ग की DPR को नहीं मिली मंजूरी
नेशनल हाईवे का दर्जा मिलने के बावजूद अभी तक सड़क नहीं हुई डबल लेन, सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:18 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और उप मंडल आनी को आपस जोड़ने वाले औट से लुहरी सड़क मार्ग की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है. हालांकि इस सड़क को साल 2012 में नेशनल हाईवे का दर्जा तो मिला, लेकिन अभी तक सड़क विस्तारीकरण को लेकर धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में बंजार घाटी में आने वाले सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को तंग सड़क के चलते घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है.
वीकेंड पर बढ़ जाता है ट्रैफिक जाम
इतना ही नहीं वीकेंड पर यह जाम विकराल समस्या ले लेता है. यहां सैलानी और आम जनता 4 से 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है. बंजार घाटी में बढ़ते हुए पर्यटन कारोबार को देखते हुए अब स्थानीय लोगों ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सड़क विस्तारीकरण को लेकर जो डीपीआर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजी गई है, उसे जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए, ताकि सड़क का विस्तारीकरण हो सके और लोगों को लंबे समय से पेश आ रहे ट्रैफिक जाम की परेशानी से मुक्ति मिल सके.
"साल 2012 के बाद कई सरकारी आई और चली गई, लेकिन इस सड़क की हालत कभी नहीं सुधरी. साल 2025 में आई आपदा के चलते सड़क को खासा नुकसान पहुंचा और आज भी उसे आपदा के निशान सड़क पर देखे जा सकते हैं. बंजार घाटी पूरे देश दुनिया में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और लाखों सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जो सैलानी एक बार यहां घूमने आता है वह खराब सड़क के चलते दूसरी बार यहां आने का नाम भी नहीं लेता." - गुमान सिंह, स्थानीय निवासी, बंजार
फाइलों में उलझी सड़क की डीपीआर
औट-लुहरी सड़क मार्ग को डबल लाइन बनाने की दिशा में पहले भी कई बार डीपीआर बनाने की निर्देश दिए गए और एक डीपीआर को मंजूरी के लिए भेजा गया है. साल 2023 में वह डीपीआर मंजूरी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजी गई थी, लेकिन अभी तक ही से मंजूरी नहीं मिल पाई है. सबसे पहले हाईवे को डबल लेन करने के लिए मुंबई की ध्रुव कंसल्टेंसी कंपनी ने फरवरी 2014 में औट-आनी-सैंज हाईवे-305 का सर्वे किया था, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल पाई. इसके बाद एल्टीनॉक कंपनी ने 2023 में जलोड़ी टनल और हाईवे की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी है, जो अभी भी फाइलों में उलझी हुई है.
"सड़क के विस्तारीकरण को लेकर एक डीपीआर तैयार की गई है. जिसे मंजूरी के लिए भेजा गया है. जैसे ही डीपीआर को मंजूरी मिलती है तो उसके बाद सड़क विस्तारीकरण की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाएगा." - एल सुमन, अधिशासी अभियंता, नेशनल हाईवे 305 अथॉरिटी
औट-बंजार सैंज हाईवे का महत्व
गौरतलब है कि 97 किलोमीटर लंबा औट-बंजार सैंज हाईवे-305 न सिर्फ बाहरी सराज की 69 पंचायतों की 1.30 लाख आबादी को जिला मुख्यालय को जोड़ता है, बल्कि इस हाईवे से किन्नौर, स्पीति, शिमला सहित मंडी के लोग भी आवाजाही करते हैं. पर्यटन की दृष्टि से भी यह मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है. इसी हाईवे से सैलानी बंजार की तीर्थन घाटी के साथ जीभी, सोझा, बाहू, गाडागुरौणी, जलोड़ी दर्रा, सरयोलसर झील, टकरासी, रघुपुरगढ़ घूमने के लिए पहुंचते हैं. सड़क के डबललेन बनने से बाहरी सराज के साथ चार जिलों के लोगों के साथ पर्यटकों का आवागमन आसान होगा. साथ ही घाटी के अनछुए पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने में मदद मिलेगी.
"कई बार स्थानीय लोगों ने इस सड़क की हालत को सुधारने के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन हमें सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला. जब जनता सड़क की मांग सरकार के समक्ष रखती है तो उसे अनदेखा किया जाता है. बस सड़कों पर पैच वर्क कर उसे छोड़ दिया जाता है. जो की स्थाई समाधान नहीं है. स्थाई समाधान के लिए डीपीआर को मंजूरी दी जानी चाहिए और सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाना चाहिए." - मोहर सिंह, स्थानीय निवासी, बंजार
ट्रैफिक के चलते लेट हुई HRTC की बसें
पिछले वीकेंड की बात करें तो सैलानियों की उमड़ी भारी भीड़ के चलते तीन दिन हाईवे-305 सुबह से लेकर देर रात तक जाम रहा. जिसके चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसें 7 से 9 घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचीं. इसमें आम लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशान होना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने औट-बंजार-सैंज मार्ग को हाईवे-305 का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन 14 साल से अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार को इस प्रोजेक्ट को गंभीरता लेना चाहिए और जल्द डीपीआर को मंजूरी दी जानी चाहिए.