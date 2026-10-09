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वीकेंड पर लंबा जाम, सड़क बदहाली से लोग परेशान, 3 साल बाद भी इस मार्ग की DPR को नहीं मिली मंजूरी

वीकेंड पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और उप मंडल आनी को आपस जोड़ने वाले औट से लुहरी सड़क मार्ग की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है. हालांकि इस सड़क को साल 2012 में नेशनल हाईवे का दर्जा तो मिला, लेकिन अभी तक सड़क विस्तारीकरण को लेकर धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में बंजार घाटी में आने वाले सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को तंग सड़क के चलते घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है.

वीकेंड पर बढ़ जाता है ट्रैफिक जाम