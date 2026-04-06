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लोगों का सिरदर्द बनी औट-लुहरी सड़क की खस्ताहालत, 5 साल में NH पर हुए 298 सड़क हादसे

लोगों के धरने के बाद भी नहीं सुधरी औट लुहरी सड़क की हालत, पर्यटकों के लिए भी मुसीबत बना ये हाईवे.

Aut Luhri NH 305 Dilapidated Condition
औट लुहरी सड़क मार्ग की खस्ताहालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:51 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू में समुद्रतल से 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से रोजाना हजारों सफर करते हैं. हालांकि अगर सैलानी इस सड़क पर एक बार सफर कर ले तो वो दूसरी बार इस सड़क पर दोबारा सफर करने का नाम नहीं लेता है. इसका मुख्य कारण है सड़क की बदहाल हालत. साल 2023 और 2025 को बरसात में आई आपदा के बाद इस सड़क में इतने ज्यादा गड्ढे हो गए हैं कि थोड़ी सी बारिश में ही ये सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है.

शनिवार को हुई थी सड़क दुर्घटना

इसके अलावा जगह-जगह लोगों के लिए ब्लैक स्पॉट भी खतरा बने हुए हैं. शनिवार को भी सैलानियों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर सोझा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है और सड़क के रखरखाव और इस डबल लेन करने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा. जिसका भुगतान यहां से सफर करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है.

Aut Luhri NH 305 Dilapidated Condition
नेशनल हाईवे 305 की खस्ताहालत (ETV Bharat)

कोर्ट तक पहुंची सड़क की खस्ताहालत

नेशनल हाईवे 305 के नाम से औट लुहरी सड़क मार्ग की हालत ग्रामीण सड़क से भी खस्ताहाल है. इस मार्ग में आउटर सिराज के अलावा बंजार, गाड़ागुशैणी, मंडी के बालीचौकी की करीब दो लाख से ज्यादा आबादी की भी जीवन रेखा है. यह मार्ग 97 किलोमीटर लंबा है. हालांकि स्थानीय लोग, कारोबारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कई बार इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है. ऐसे में सड़क की खस्ताहाल का मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है.

"सड़क के खराब हालत को लेकर कई बार स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन भी कर चुके हैं. इसके अलावा सरकार के समक्ष भी यह मुद्दा कई बार रखा गया है, लेकिन सरकार द्वारा हर बार टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है. जिसका खामियाजा यहां लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है. सरकार द्वारा अगर जल्द ही सड़क की टारिंग का काम शुरू नहीं किया गया, तो वह आम जनता के साथ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे." - सुरेंद्र शौरी, बंजार विधायक

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कुल्लू में NH 305 पर 5 सालों में 298 सड़क हादसे (ETV Bharat)

5 साल में हाईवे पर 298 दुर्घटनाएं

कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता तेजा सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर कर इस सड़क की हालत सुधारने की मांग की है. याचिका में हाईवे के रखरखाव की कमी, सुरक्षा उपायों के अभाव और बढ़ती दुर्घटनाओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है. वहीं, औट लुहरी-सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग-305 में 2020 और 2025 के बीच 298 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. साल 2020-21 में 48, साल 2021-22 में 52, साल 2022-23 में 65, साल 2023-24 में 62 और साल 2024-25 में अब तक सबसे ज्यादा 71 हादसे हुए थे. इसके अलावा बंजार और जलोड़ी दर्रे के बीच जलोड़ा ब्लैक स्पाट में 2021 से 2025 तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

औट लुहरी-सैंज NH-305 में दुर्घटनाएं
सालदुर्घटनाएं
2020-2148
2021-2252
2022-2365
2023-2462
2024-2571
कुल298
2021 से 2025 तक 20 लोगों की मौत
Aut Luhri NH 305 Dilapidated Condition
कुल्लू में हाईवे-305 पर 5 सालों में 20 लोगों की मौत (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी रमन कुमार का कहना है, "जलोड़ी जोत से बंजार तक कई ब्लैक स्पाट है. इसमें सोझा, घियागी, जलोड़ा में ऐसे ब्लैक स्पाट हैं, जहां पर हादसों का दोहराव होता है. इसके बावजूद यहां पर हादसे से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं. वर्तमान में वीकेंड के अवसर पर जलोड़ी दर्रा जाने वाले वाहनों की संख्या भी हजारों में हो गई है, लेकिन तंग सड़क के चलते यहां रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है. ऐसे में बंजार आने वाले लोगों को रोजाना तीन या चार घंटे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है."

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