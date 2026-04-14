ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने किया भिवानी शूटिंग अकादमी का दौरा, 4 खिलाड़ियों को पर्थ में होनी वाली प्रतियोगिता का न्योता
ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स डेलीगेशन ने भिवानी की लक्ष्य शूटिंग अकादमी का दौरा किया. 4 खिलाड़ियों को पर्थ में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप का न्योता.
Published : April 14, 2026 at 1:40 PM IST
भिवानी: ऑस्ट्रेलिया शूटिंग खेल से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने भिवानी स्थित लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी का दौरा किया. अकादमी के कोच एवं निदेशक, एक्स-सूबेदार प्रदीप बेनीवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा उन्हें अकादमी की अत्याधुनिक सुविधाओं, प्रशिक्षण पद्धति एवं खिलाड़ियों की उपलब्धियों से अवगत करवाया. इस दौरान प्रतिनिधियों ने युवा खिलाड़ियों से संवाद कर उनके अनुभव भी जाने.
ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधिमंडल का भिवानी दौरा: भिवानी शूटिंग अकादमी के होनहार शूटर आशीष पंघाल को ऑस्ट्रेलिया के शूटिंग क्लब के आमंत्रण पर वहां प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला था. जहां उन्होंने जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया. अब इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, अकादमी के चार प्रतिभाशाली शूटिंग खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने हेतु वीजा के आमंत्रण पत्र जारी किए जा चुके हैं. वीजा प्राप्त होने पर ये खिलाड़ी आगामी 14 जून को पर्थ में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
4 खिलाड़ियों को पर्थ में चैंपियनशिप खेलने का मौका: इस मौके पर अकादमी के कोच प्रदीप बेनिवाल ने कहा "शूटिंग एक प्रमुख ओलंपिक खेल है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में भाग लेकर एक से अधिक पदक जीत सकता है. इसका उदाहरण मनु भाकर जैसी खिलाडिय़ों से स्पष्ट होता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहु-पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया. इसके विपरीत, टीम खेलों में जहां 15-16 खिलाड़ी मिलकर एक पदक हासिल करते हैं, वहीं शूटिंग में एक ही खिलाड़ी तीन अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग लेकर तीन पदक तक जीत सकता है. यही कारण है कि शूटिंग खेल को ओलंपिक पदक तालिका में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है."
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी भिवानी में करेंगे प्रेक्टिस: इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी भिवानी आकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच खेलों के आदान-प्रदान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
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